Що заважає боротьбі з торгівлею людьми в Україні, пояснив представник Міжнародної Організації з Міграції

На тлі пандемії Міжнародна Організація з Міграції побачила збільшення кількості випадків торгівлі людьми в Україні у 2020-му році. Про це голова Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні Ан Нгуєн заявив у ході віртуальної події організованої Державним департаментом США та Агенством США з міжнародного розвитку, яка відбулась у середу. Нгуєн вказав, що факторами, які впливають на ситуацію із торгівлею людьми в Україні є конфлікт на Сході країни, економічна ситуація, та ін.

Коли я запитав громадські організації та інших діячів, які брали участь, як виглядають жертви, то отримав очікуваний опис молодої 18-річної дівчини, яка стала жертвою сексуальної експлуатації. Що ж, це випадок, але не так виглядає більшість випадків, які ми нині спостерігаємо

"У 2013-му році, перед конфліктом, ми ідентифікували 936 жертв торгівлі людьми. Після старту конфлікту у 2014-му, ця цифра дещо зменшилася, і у 2015-му році вона зменшилась на 17% через перенесення уваги на ключові потреби, а вже у 2016-му році мало місце динамічне зростання на 64%. Це показало, що вплив кризи мав певну затримку. Після цього цифри зростали у середньому на 5% у наступні 3 роки і сягнули понад 1300 випадків у 2019-му. На жаль у 2020-му році показники знову помітно зросли на 25% через пандемію COVID-19", - відзначив Нгуєн.

Голова МОМ в Україні назвав ключовим викликом у боротьбі з торгівлею людьми у країні брак розуміння та стереотипи щодо торгівлі людьми.

"Це може звучати банально, але якщо невідомо, що шукати, то і знайти це не вийде. Пригадується спілкування з учасниками робочої групи (protection cluster - англ.). Коли я запитав громадські організації та інших діячів, які брали участь, як виглядають жертви, то отримав очікуваний опис молодої 18-річної дівчини, яка стала жертвою сексуальної експлуатації. Що ж, це випадок, але не так виглядає більшість випадків, які ми нині спостерігаємо. Тож нам необхідно допомогти змінити уявлення [щодо того, хто є жертвами торгівлі людьми] та переконатись, що у нас є відповідні дані, які дозволяють нам ідентифікувати жертв та потенційних жертв", - сказав Нгуєн.

У 2019-му році 68% постраждалих від торгівлі людьми виявлених МОМ становили чоловіки, а провідною формою експлуатації була примусова праця (93.3%)

За даними МОМ, у 2019-му році в Україні організацією було виявлено 1345 осіб постраждалих від торгівлі людьми. При цьому, провідною формою експлуатації названо примусову працю (93,3%), за якою слідує сексуальна експлуатація (5,6%). 68% постраждалих від торгівлі людьми виявлених МОМ становили чоловіки.

За даними МОМ, в Україні жертв примусової праці у 2019-му році експлуатували на будівництві (57%), у виробництві (17%), у сільському господарстві (16,5%), сфері послуг (8,5%).

Звіт Державного департаменту США про торгівлю людьми, який стосується 2019-го року, відзначав, що уряд України не цілком виконує мінімальні стандарти щодо ліквідації торгівлі людьми, однак докладає значних зусиль для вирішення цієї проблеми.

У своїх коментарях Нгуєн відзначив, що Україна має досить жваві механізми реагування на торгівлю людьми і відзначив, що міжнародні організації зможуть бути найбільш ефективними, якщо долучатимуться до вже наявних зусиль, а не створюватимуть паралельні механізми.

Доповідь Держдепу щодо України, яка доступна на сайті Посольства США в Україні, відзначає, що міжнародні організації продовжували ідентифікувати набагато більше жертв торгівлі людьми, ніж уряд України. На думку упорядників доповіді, це вказує на те, що зусилля держави щодо ідентифікації жертв торгівлі людьми є неадекватними.

Серед проблем в Україні звіт вказує на те, що суди повільно розглядали справи щодо торгівлі людьми.

Доповідь відзначає, що було винесено багато умовних покарань, що, ймовірно, посилювалося корупцією, в результаті чого більшість засуджених торговців людьми уникли ув'язнення.

Доповідь вказує на надходження повідомлень про причетність до торгівлі людьми державних чиновників, включно з посадовцями поліції з протидії торгівлі людьми.

Серед позитивних явищ називається те, що активізувались розслідування щодо торгівлі людьми, більш ніж удвічі збільшилась кількості засуджених злочинців.

У лютому у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми у розробці якого брали участь представники МВС та Національної поліції.

Як відзначає сайт МВС, прийняття відповідного закону дозволить посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та привести Кримінальний кодекс України у відповідність до міжнародного законодавства

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