США створюють "болюче" середовище для торгівлі, яке, зрештою, принесе покращення – міністр торгівлі Росс

Міністр торгівлі США Вілбур Росс заявив в четвер, що Сполучені Штати мають ускладнити можливість для торгових партнерів утримувати високі торгові бар’єри задля того, щоб досягти кінцевої мети Дональда Трампа зниження бар’єрів і встановлення рівних правил гри.

«Що маємо зробити, так це створити середовище, яке є більш болючим для цих сторін, які мають величезні торгові бар’єри, як тарифні, так і нетарифні, маємо зробити так, щоб підтримувати такі бар’єри було для них більш болючим, аніж їх позбутись», - сказав Росс у коментарі CNBC.

«Зокрема, у випадку Китаю, це посилюється через їх неповагу до інтелектуальної власності, примусових трансфертів технологій, порушень кібербезпеки».

Цього тижня, Трамп розширив перелік товарів, стосовно яких може бути введене нове мито. У понеділок він оголосив про те, що мито у 10 відсотків може бути накладене на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів, якщо Пекін буде вводити кроки у відповідь на попередньо оголошені Трампом мита на товари вартістю у 50 мільярдів доларів, введені з метою переконати Китай припинити крадіжку інтелектуальної власності США.

Зростаючий торговий конфлікт вплинув на фінансові ринки, а Пекін звинуватив США в «надзвичайному тиску та шантажі» і пообіцяв вжити кроки у відповідь.

В інтерв’ю CNBC, Росс не надав великого значення введенню тарифів на імпорту сталі та алюмінію з Канади, Мексики та ЄС, які Вашингтон ввів минулого місяця, стверджуючи, що вони не матимуть великого впливу на ціни на товари та економіку.

Він також зазначив, що митні тарифи спонукали інші країни вживати заходів проти демпінгу.

«Коли ми запровадили їх, одразу, Європа почала роботу над рядом захисних заходів, щоб захистити власні кордоні від демпінгу сталі та алюмінію, - сказав Росс. – Перед тим, як ми ввели тарифи, вони так не робили. Те саме стосується і Японії.»

«Можливо, це прозвучить дивно, але той факт, що ми запровадили митні тарифи на товари, які надходять від них (цих країн), ми змінили їх поведінку і спонукали до високого рівня міжнародної співпраці проти демпінгу», - заявив він.

Дивіться також: Палата Представників Конгресу розглядає два республіканські законопроекти щодо реформи імміграційної системи