Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Торговельний баланс США погіршився, попри намагання Трампа зменшити розрив у торгівлі

  • Голос Америки

Показати коментарі

В 2018 році в США зареєстровано рекордний дефіцит торгівлі товарами – 891 мільярд доларів в 2018, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Тобто, США придбали практично на 900 мільярдів доларів більше товарів з-за кордону, ніж продали покупцям з інших країн. В 2018 році дефіцит торгівлі товарами та послугами в США склав 621 мільярд доларів – найвищий показник за десять років. США, як правило, мають суттєвий профіцит у торгівлі послугами, що включають витрати іноземних туристів, студентів, плату за фінансові послуга та інше.

В рамках своєї політики "Америка понад усе" президент Трамп оголошував про подолання розриву в торгівлі, який, на його думку, позбавляє США робочих місць і сприяє виведенню багатств від американців на користь іноземців.

Незважаючи, на запровадження митних тарифів на поставки імпортних товарів з Китаю, все ж імпортні поставки зростали випереджаючи зростання експорту.
Дивіться також:

Хто виграє в торговельній війні США та Китаю?

Економісти зазначають, що високий курс долара сприяв здешевленню імпорту і робив експорт порівняно дорожчим і, що мита не здатні змінити цю ситуацію.

"Макроекономіка переважить. Не можна її позбутись тарифами", - говорить Вільйм Рейнш, колишній посадовець Міністерства торгівлі США а зараз дослідник аналітичного центру CSIS в коментарі The Washington Post.

Спад економіки може ефективно зменшити дефіцит торгівлі, однак, це не бажаний розвиток подій. "Якщо хочете зменшити дефіцит торгівлі – отримуйте рецеcію", - зауважує Рейнш.

Дивіться також: ​Чим нове розслідування проти Трампа відрізняється від попередніх? Відео

Чим нове розслідування проти Трампа відрізняється від попередніх? Відео
Embed
Чим нове розслідування проти Трампа відрізняється від попередніх? Відео

No media source currently available

0:00 0:01:55 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG