Торговельний баланс США погіршився, попри намагання Трампа зменшити розрив у торгівлі

В 2018 році в США зареєстровано рекордний дефіцит торгівлі товарами – 891 мільярд доларів в 2018, свідчать дані Міністерства торгівлі США. Тобто, США придбали практично на 900 мільярдів доларів більше товарів з-за кордону, ніж продали покупцям з інших країн. В 2018 році дефіцит торгівлі товарами та послугами в США склав 621 мільярд доларів – найвищий показник за десять років. США, як правило, мають суттєвий профіцит у торгівлі послугами, що включають витрати іноземних туристів, студентів, плату за фінансові послуга та інше.

В рамках своєї політики "Америка понад усе" президент Трамп оголошував про подолання розриву в торгівлі, який, на його думку, позбавляє США робочих місць і сприяє виведенню багатств від американців на користь іноземців.

Незважаючи, на запровадження митних тарифів на поставки імпортних товарів з Китаю, все ж імпортні поставки зростали випереджаючи зростання експорту.

Економісти зазначають, що високий курс долара сприяв здешевленню імпорту і робив експорт порівняно дорожчим і, що мита не здатні змінити цю ситуацію.

"Макроекономіка переважить. Не можна її позбутись тарифами", - говорить Вільйм Рейнш, колишній посадовець Міністерства торгівлі США а зараз дослідник аналітичного центру CSIS в коментарі The Washington Post.

Спад економіки може ефективно зменшити дефіцит торгівлі, однак, це не бажаний розвиток подій. "Якщо хочете зменшити дефіцит торгівлі – отримуйте рецеcію", - зауважує Рейнш.

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