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США запроваджують мита на європейські літаки та сільгосппродукцію

  • Голос Америки
літак Airbus

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США виграли суперечку проти Європейською Союзу у Світовій організації торгівлі.

В результаті розгляду справи, що тривала 15 років, СОТ дозволила США запровадити мита на поставки товарів з ЄС обсягом 7,5 мільярда доларів щорічно у відповідь на субсидії та позики, якими Європейський Союз допомагав своїй авіабудівній компанії Airbus. Сума компенсаційних заходів, які дозволила СОТ у цій справі, є найбільшою за історію існування організації.

"Роками Європа надавали масштабні субсидії Airbus, завдаючи серйозної шкоди авіакосмічній галузі США та нашим працівникам, - заявив торговельний представник США Роберт Лайтхайзер.

Адміністрація Трампа вже склала перелік товарів на які планує запровадити мита вже починаючи з 18 жовтня. В переліку такі товари, як літаки, французькі вина, іспанська оливкова олія, ірландські горілчані вироби та інше.

Служба торговельного представника США заявила про плани запровадити мито у 10 відсотків на європейські літаки та 25 відсотків на сільськогосподарські та промислові товари.

Лайтхайзер висловив сподівання на початок переговорів з Європейським Союзом, щоб "вирішити це питання на користь американських працівників", - додав він.

Європейський Союз готовий як до переговорів, так і до застосування дій у відповідь, говорять європейські чиновники, пише The New York Times.

СОТ наразі розглядає скаргу ЄС проти США за субсидіювання компанії Boeing. Очікується, що СОТ прийме рішення у цій справі на початку наступного року.

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