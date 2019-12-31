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Трамп підпише торговельну угоду з Китаєм у січні

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп планує укласти "першу фазу" торговельної угоди з Китаєм у Білому домі 15 січня. На підписанні будуть присутні високі представники Китаю.

Про це Трамп заявив у Twitter у вівторок.

"Я підпишу масштабну та всеохопну першу фазу торговельної угоди з Китаєм 15 січня. Церемонія відбудеться у Білому домі. Будуть присутні представники Китаю високого рівня. Потім я приїду до Пекіна для початку переговорів над другою фазою!"

Після напружених переговорів США та Китай оголосили про попередню домовленість 13 грудня. В рамках домовленості, сторони скасували плановане підвищення мит, яке мало вступити в силу з 15 грудня.

США також знизили низку митних тарифів з 15 до 7,5 відсотка. Також, за повідомленнями, Китай погодився купувати більше сільськогосподарських товарів.

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