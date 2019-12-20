Важливу торговельну угоду, укладену Трампом, затвердили в Конгресі США наступного дня після імпічменту

Палата представників США, де більшість контролюють представники Демократичної партії, в четвер затвердила нову масштабну торговельну угоду, про яку адміністрація президента США Дональда Трампа домовилась з Мексикою та Канадою.

Демократи проголосували за угоду США-Мексика-Канада (United States-Mexico-Canada Agreement, скорочено - USMCA) менше ніж через 24 години, після голосування за імпічмент Трампа. Тепер угоду має затвердити Сенат США.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин оцінив позитивний ефект від угоди в додаткові 0.5% ВВП США. Очікується, що завдяки угоді, буде створено 176 000 нових робочих місць, а автомобілебудування у США отримає 34 мільярди доларів. Такими оцінками з Fox News поділився міністр торгівлі США Вілбур Росс.

Демократи і республіканці продемонстрували єдність у голосуванні. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію заявила, що затвердження угоди є позитивом для народу Америки і наголосила на заслузі Демократів у тому, що угоду було затверджено.

"Звичайно це наша заслуга, - заявила Пелосі у четвер. – Це також містить позитив і для президента. Мені це байдуже. Ми мали нагоду зробити щось важливе для народу Америки".

Трамп же заперечив, що Пелосі хоча б "щось знає про цю угоду" і висловив сподівання, що робітники голосуватимуть за нього.

"Чудова торговельна угода USMCA (з Мексикою та Канадою) лежала на столі у Ненсі Пелосі 8 місяців; вона навіть не знає про що там йдеться і сьогодні, після затвердження широкою більшістю в Палаті представників, Пелосі намагалась приписати її собі в заслуги. Робітники голосуватимуть за Трампа. Торговельна угода – чудова для США!" – написав президент у Twitter.

Президент Трамп та лідери Канади і Мексики підписали USMCA 30 листопада 2019 року. Мексика ратифікувала угоду, а Канада планує ратифікацію після того, як угоду буде затверджено в Палаті представників США. Угода замінить собою попередню торговельну угоду США, Канади та Мексики NAFTA.

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