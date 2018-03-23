Торговельна війна близько: Китай озвучив кроки у відповідь США

Міністр торгівлі Китаю заявив, що його країна планує ввести митні тарифи проти американських імпортних товарів на суму 3 мільярди доларів, додавши перелік з 128 найменувань американських товарів, проти яких може бути спрямовано заходи.

Така відповідь була видана через день після рішення президента США Трампа ввести мито на китайські товари та послуги на суму 60 мільярдів доларів.

Мито США може бути застосовано до китайських товарів аерокосмічної сфери, інформаційних технологій та машинобудування. Заходи запрацюють після 30-денних консультацій, які розпочнуться після публікації переліку.

В п'ятницю Сполучені Штати подали скаргу проти Китаю та Світової організації торгівлі, звинувативши Китай в крадіжці інтелектуальної власності США.

"Китай, як видається, порушує правила СОТ, відмовляючи іноземним власникам патентів, включаючи американських, в захисті основоположного права не допустити, щоб китайська компанія використовувала технологію після завершення ліцензійного контракту", - йдеться в заяві служби торгового представника США.

Трамп також дав вказівки міністру фінансів США Стівену Мнучину викласти пропозиції стосовно введення нових обмежень проти китайських компаній для того, щоб захистити стратегічні американські технології. Про це повідомив пресі головний економічний радник Білого дому Еверетт Айсенстат.

Китай відкидає звинувачення США і заявляє про плани ввести заходи проти американського імпорту. Посол Китаю до СОТ заявив Reuters, що Пекін готовий до такого кроку США і оскаржить його в СОТ.

Перша відповідь Китаю передбачає введення митних тарифів на імпорт американської свинини, переробленого алюмінію, американських сталевих труб, фруктів і вина та інших товарів на загальну суму 3 мільярди доларів.

Ці заходи є менш різкими, ніж очікувалось, але конфлікт може наростати, сказав Роберт Меннінґ, експерт з відносин Китаю та США вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council.

"Спочатку ви бачите невелику відповідь, запроваджену, щоб знайти вихід із ситуації шляхом переговорів. Мене турбує, що якщо це стане дуже серйозно, вони застосують "ядерний варіант", - наголошує аналітик.

"Ядерний варіант", на його думку, передбачає продаж Китаєм держоблігацій США "на пару сотень мільярдів", що може негативно вплинути на ринки і призвести до зростання відсоткових ставок США.

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