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США повернули Україні торгові преференції. Чому це важливо розповів торговий представник України

Торговий представник України Тарас Качка

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Доступ до безмитної торгівлі відновлений завдяки прогресу в сфері захисту прав інтелектуальної власності

Україна повертається до Генералізованої системи преференцій США (GSP). Про те, що Україні повністю відновлено доступ до торгових преференцій, стало відомо з виданої у минулу п'ятницю прокламації президента США Дональда Трампа.

Коментуючи новину, в українському Уряді заявили,що відновлення доступу стосується усіх 155 видів товарів, які в останні 2 роки були виведені з-під дії преференцій.

Ідеться здебільшого про продукти харчування, зокрема кондитерську продукцію, а також промислову продукцію, у тому числі складну інженерну, – розповів на брифінгу 28 жовтня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торговий представник України Тарас Качка.

Як він уточнив, уже з 30 жовтня для усіх цих товарних ліній знову стане доступною безмитна торгівля у США.

«На торговельну статистику це навряд чи вплине, але позитивно позначиться на малому й середньому бізнесі», – зазначив Качка.

Як він пояснив, обмеження було незначним і від загальної цифри українського експорту до США (який у 2017 році склав понад 1 мільярд доларів) становило всього 5,4%.

Однак, за його словами, «ці 5,4% – це та частина економіки України, яка найбільш динамічно розвивається. Це не стара сировинна економіка, а та частина бізнесу, зорієнтована більше на майбутнє, на найглибшу переробку. Тому цей сегмент для нас один з найбільш перспективних. І саме тому для нас важливо було відновити доступ без мита по отих 155 лініях».

Торговий представник України зауважив також, що повернення в систему торгових преференцій стало можливим завдяки прогресу, досягнутому Україною в захисті прав інтелектуальної власності. Ідеться, зокрема, про запровадження нового законодавства про організації колективного управління (ОКУ) авторськими та суміжними правами.

У грудні 2017 році Сполучені Штати прийняли рішення обмежити дію Генералізованої системи преференцій (GSP) для 155 видів українських товарів. Офіційною причиною було названо систематичне порушення авторських прав в Україні.

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