США повернули Україні торгові преференції. Чому це важливо розповів торговий представник України

Україна повертається до Генералізованої системи преференцій США (GSP). Про те, що Україні повністю відновлено доступ до торгових преференцій, стало відомо з виданої у минулу п'ятницю прокламації президента США Дональда Трампа.

Коментуючи новину, в українському Уряді заявили,що відновлення доступу стосується усіх 155 видів товарів, які в останні 2 роки були виведені з-під дії преференцій.

Ідеться здебільшого про продукти харчування, зокрема кондитерську продукцію, а також промислову продукцію, у тому числі складну інженерну, – розповів на брифінгу 28 жовтня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Торговий представник України Тарас Качка.

Як він уточнив, уже з 30 жовтня для усіх цих товарних ліній знову стане доступною безмитна торгівля у США.

«На торговельну статистику це навряд чи вплине, але позитивно позначиться на малому й середньому бізнесі», – зазначив Качка.

Як він пояснив, обмеження було незначним і від загальної цифри українського експорту до США (який у 2017 році склав понад 1 мільярд доларів) становило всього 5,4%.

Однак, за його словами, «ці 5,4% – це та частина економіки України, яка найбільш динамічно розвивається. Це не стара сировинна економіка, а та частина бізнесу, зорієнтована більше на майбутнє, на найглибшу переробку. Тому цей сегмент для нас один з найбільш перспективних. І саме тому для нас важливо було відновити доступ без мита по отих 155 лініях».

Торговий представник України зауважив також, що повернення в систему торгових преференцій стало можливим завдяки прогресу, досягнутому Україною в захисті прав інтелектуальної власності. Ідеться, зокрема, про запровадження нового законодавства про організації колективного управління (ОКУ) авторськими та суміжними правами.

У грудні 2017 році Сполучені Штати прийняли рішення обмежити дію Генералізованої системи преференцій (GSP) для 155 видів українських товарів. Офіційною причиною було названо систематичне порушення авторських прав в Україні.

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