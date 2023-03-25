Актуально
Щонайменше 13 людей загинуло через торнадо на півдні США
У п'ятницю ввечері потужний торнадо пронісся сільськими районами Міссісіпі та Алабами. Через торнадо загинуло щонайменше 13 людей, зруйновано будівлі та електромережі. Суворі погодні умови викликали град розміром з м'ячик для гольфу. Влада попередила деякі місцевості про те, що вони опинилися в «ситуації, що загрожує життю».
Національна погодна служба підтвердила, що торнадо завдав шкоди приблизно за 96 кілометрів на північний схід від Джексона, штат Міссісіпі. Селища Сілвер-Сіті та Роллінг-Форк зазнали руйнувань, коли потужний торнадо перемістився на північний схід зі швидкістю 70 миль/год (113 км/год).
Коронер округу Шаркі Анджелія Істон повідомила ABC News, що 13 людей загинули через торнадо в Міссісіпі. Роллінг-Форк знаходиться в окрузі Шаркі.
ABC вранці в суботу повідомило ще про шість смертельних випадків, у тому числі трьох в окрузі Керролл, двох в окрузі Монро та одного в окрузі Хамфріс, посилаючись на слідчих округу та дорожньо-транспортну службу Міссісіпі. Associated Press не зміг відразу підтвердити кількість жертв.
Національна метеорологічна служба перед наближенням шторму сповістила: «Щоб захистити своє життя, ХОВАЙТЕСЬ НЕГАЙНО!»
"Ви перебуваєте в ситуації, яка загрожує життю, - попередила служба. – Уламки, що летять, можуть бути смертельними. Мобільні будинки будуть знищені. Ймовірно, буде завдано значної шкоди будинкам, підприємствам і транспортним засобам і аж до повного знищення».
Корнел Найт розповів Associated Press, що він, його дружина та їхня 3-річна донька були вдома у родича в Роллінг-Форку, коли обрушився торнадо. Найт сказав, що небо потемніло, але "було видно напрямок від вибухів трансформаторів".
Він сказав, що було "страшно тихо" і він спостерігав з дверей, поки торнадо не наблизилось на відстань приблизно у кілометр. Тоді він сказав усім у будинку сховатися в коридорі. Торнадо, за його словами, вразило будинок ще одного родича. Стіна в цьому будинку обвалилася і заблокувала кількох людей. Під час телефонної розмови з AP Найт сказав, що бачить світло машин екстреної допомоги біля частково зруйнованого будинку.
Мер Роллінг-Форка Елдрідж Уокер сказав WLBT-TV, що не зміг вибратися зі свого пошкодженого будинку після удару торнадо, оскільки лінії електропередач були обірвані. За його словами, рятувальники намагаються доставити постраждалих до лікарень. Він не знав, скільки людей постраждало.
Колишній мер Роллінг-Форка Фред Міллер розповів телевізійній станції, що торнадо винесло вікна з задньої частини його будинку.
Експерт із погоди Рід Тіммер написав у Twitter, що Роллінг-Форк негайно потребує екстреної допомоги та що він разом із пораненими мешканцями міста прямує до лікарні Віксбурга.
За даними WAPT, лікарня Sharkey-Issaquena Community Hospital на західній стороні Роллінг-Форка була пошкоджена.
Як повідомляє Vicksburg News, офіс шерифа округу Шаркі в Роллінг-Форку повідомив про витік газу та людей під завалами. За даними газети, деякі підрозділи правоохоронних органів зникли безвісти в Шаркі.
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз написав у Twitter у п’ятницю ввечері, що пошуково-рятувальні групи діють та прибуває більше машин швидкої допомоги та екстрених засобів постраждалим.
«Сьогодні ввечері багато людей у MS Delta потребують вашої молитви та Божого захисту, — йдеться у дописі. – Дивіться прогнози погоди та будьте обережні вночі, Міссісіпі!"
Метеорологи передбачали великий торнадо в регіоні за тиждень до цього, сказав професор метеорології університету Північного Іллінойсу Вокер Ешлі, який обговорював це зі своїми колегами ще 17 березня. За його словами, 19 березня Центр оголосив тривогу в цьому районі.
Експерти з торнадо, такі як Ешлі, попереджали, що ризик підвищується, через більші забудови в регіоні.
"Тут особливо вразливе населення з соціально-економічної точки зору і якщо додати швидке нічне торнадо, станеться катастрофа", - сказав Ешлі в електронному листі.
Раніше в п'ятницю автомобіль знесло, а двоє пасажирів потонули на південному заході Міссурі під час злив. Влада повідомила, що шестеро молодих людей перебували в транспортному засобі, який знесло, коли автомобіль намагався перетнути міст через затоплений струмок у місті Ґровспрінг.
Четверо з шести вилізли з води. Тіло 20-річного Девона Холта з Гроувспрінга було знайдено о 3:30 ранку, а тіло Олександра Романа-Ранеллі, 19 із Спрінгфілда, було знайдено приблизно через шість годин, повідомив сержант дорожньо-транспортної служби штату Міссурі. сказав Томас Янг.
Янг сказав, що водій повідомив владі, що через дощ було важко побачити, що вода зі струмка вкрила міст.
Тим часом в іншому південно-західному окрузі Міссурі тривали пошуки жінки, яка зникла безвісти після того, як невелика річка змила автомобіль з дороги через повінь. Ще двох, які були в автомобілі, вдалося врятувати. Екіпажі планували використовувати човни, а шукачі йшли берегом річки.
Коли в п’ятницю вранці поблизу Гранбі, штат Міссурі, повінь занесла позашляховик жінки, Лейтон Хоєр пробрався крізь крижані води, щоб врятувати її.
У четвер ввечері та вранці в п’ятницю в деяких частинах південного штату Міссурі випало майже 3 дюйми (8 сантиметрів) дощу, оскільки в інших регіонах вразила негода. Метт Елліотт, метеоролог із координації попереджень Центру прогнозування штормів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень у Нормані, штат Оклахома, сказав, що сувора погода очікується в кількох штатах.
Центр прогнозування штормів попередив, що найбільша загроза торнадо виникне в Арканзасі, Луїзіані, Міссісіпі та Теннессі. Шторми з руйнівним вітром і градом передбачаються від східного Техасу та південно-східної Оклахоми до частин південно-східного Міссурі та південного Іллінойсу.
За даними poweroutage.us, у Арканзасі, Міссісіпі та Теннессі станом на п’ятницю ввечері понад 49 000 людей залишились без електрики.
У Техасі, ймовірно, торнадо почався близько 5 години ранку, пошкодивши будинки та поваливши дерева та лінії електропередач, сказав Коді Пауелл, координатор управління надзвичайних ситуацій округу. Пауелл сказав, що постраждалих немає.
Служба погоди не підтвердила торнадо, але також повідомляється про пошкодження будинків у сусідньому окрузі Паркер, сказав метеоролог Метт Стеллі.
Всі новини дня
Уже 60 років у Вашингтоні діє українська школа. Відео
За 60 років існування у Вашингтоні, цьогоріч українська школа має рекордну кількість учнів. Як українській діаспорі стільки років вдавалося зберігати та розвивати українську школу у столиці США – в сюжеті Ірини Шинкаренко та Костянтина Голубчика.
- Голос Америки
США звинуватили росіянина у шпигунстві, зборі інформації про війну РФ в Україні, спробах інфільтрувати МКС
Міністерство юстиції США в п'ятницю висунуло звинувачення у шпигунстві та шахрайстві проти 37-річного росіянина Сергія Черкасова, який видавав себе за бразильця.
В звинуваченні йдеться, що Черкасов, видаючи себе за іншу особу, навчався в університеті у Вашингтоні, отримав візу для перебування у США і намагався отримати інформацію про формування політики США щодо російського повномасштабного вторгнення, перед тим, як воно відбулось. Потім, Черкасов полишив США і намагався отримати стажування в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
"Коли іноземні супротивники, такі як Росія, надсилають агентів під прикриттям до Сполучених Штатів, ми їх знайдемо, висунемо їм звинувачення та переслідуватимемо з повною силою закону, - заявив прокурор США Меттью Грейвс. - Такі супротивники намагаються діяти таємно на шкоду нашій національній безпеці та безпеці наших громадян. З нашими партнерами в ФБР, ми викорінимо і притягнемо до відповідальності кожного, хто прагне завдати шкоди Сполученим Штатам".
З квітня минулого року Черкасов перебуває під арештом в Бразилії за звинуваченнями у шахрайстві з ідентифікаційними документами. Міністерство юстиції США протидіятиме спробам видачі Черкасова з Бразилії до Росії. Росія заявляє, що Черкасов перебуває в розшуку в країні за звинуваченнями у наркоторгівлі, однак, американське відомство вважає такі заяви надуманим приводом для Росії домогтись екстрадиції Черкасова.
В статті використано інформацію АFP, Reuters.
Байден застеріг Іран, після ударів в Сирії
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати дадуть «потужну» відповідь, щоб захистити американців. Заява прозвучала після того, як американські військові сказали, що завдали авіаударів у східній Сирії у відповідь на атаку, ймовірно проведену за підтримки Ірану.
Виступаючи під час державного візиту до Канади в п’ятницю, Байден сказав, що Сполучені Штати «не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові діяти рішуче, щоб захистити наших людей».
"Саме це сталося минулого вечора", - додав він.
Збройні сили США заявили, що в ніч на четвер завдали кількох «точних» авіаударів по цілях у східній Сирії у відповідь на атаку безпілотника, внаслідок якої загинув американський підрядник.
Речник Міністерства оборони США бриг-генерал Патрік Райдер заявив журналістам у Пентагоні в п’ятницю, що ця операція мала на меті «надіслати дуже чітке повідомлення про те, що ми серйозно ставимось до захисту нашого персоналу та швидко й рішуче реагуватимемо на загрози для них».
Він назвав удари "пропорційною та умисною дією, спрямованою на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв".
Сирійська обсерваторія з прав людини, британська група, яка спостерігає за війною в Сирії, заявила, що 14 людей загинули в результаті ударів США в Сирії.
У п'ятницю офіційні особи США заявили, що кілька безпілотників було запущено в Грін-Віллідж на північному сході Сирії, де також базуються американські війська. Офіційні особи заявили, що в результаті нападів ніхто не постраждав.
Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари велись по об'єктах, що використовуються групами, пов'язаними з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.
«Авіаудари були завдані у відповідь на сьогоднішню атаку, а також на серію недавніх атак на сили коаліції в Сирії групами, пов’язаними з КВІР», — сказав Остін.
"Жодне угруповання не завдасть удару по наших військах безкарно", - додав він.
Безпілотник врізався в технічний об’єкт на базі в Хасаці, Сирія, о 13:38. за місцевим часом, згідно з Пентагоном.
У результаті нападу було поранено ще шістьох американців, у тому числі п'ятьох військовослужбовців США. Згідно із заявою американських військових, двом пораненим військовослужбовцям надали допомогу на місці, а ще трьох і американського підрядника було евакуйовано до медичних закладів коаліції в Іраку.
Сполучені Штати мають близько 900 військових у східній Сирії, щоб допомогти силам сирійських курдів запобігти відродженню терористичного угруповання «Ісламська держава».
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, старший офіцер США та голова Центрального командування США, яке контролює військові операції США на Близькому Сході, попередив законодавців на слуханнях у четвер, що Іран продовжує дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, підтримує там терористичні групи і проксі-сили.
За словами командувача Центрального командування генерала Еріка Курілли, з січня 2021 року іранські проксі атакували війська США в Іраку та Сирії 78 разів за допомогою безпілотників і ракет.
"Це була серія атак на наші війська та партнерські сили", - сказав Курілла ввечері в четвер.
«Ми завжди вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей, і завжди відповідатимемо у вибраний нами час і в місці. Ми налаштовані на варіанти різного масштабу перед лицем будь-яких додаткових атак Ірану», — додав він.
В статті використано інформацію Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.
Росія прицільно б’є по цивільній інфраструктурі - Анна Новосад. Інтерв'ю
У Вашингтоні відбулась дискусія «Освіта під час війни. Рік російської агресії проти українських шкіл», модератором якої була засновниця благодійного Фонду savED, колишня міністерка освіти Анна Новосад. Дивіться її інтерв’ю Голосу Америки.
Форум