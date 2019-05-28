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Тисячі осіб залишились без електроенергії, через торнадо в Огайо

  • Голос Америки
Фото Департаменту Транспорту штату Огайо. 28 травня дорожні служби розчищають трасу від уламків, спричинених торнадо

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Руйнівні торнадо прокотилися штатом Огайо в понеділок. Посадовці підтверджують, що декілька людей отримало поранення. Також повідомляється про значні руйнування на півночі міста Дейтон.

Протягом останніх днів, від торнадо постраждали також американські штати Оклахома та Айова.

Зруйнований готель в Оклахомі, фото від 26 травня 2019 року
Зруйнований готель в Оклахомі, фото від 26 травня 2019 року

Метеорологічні служби регіону видали 36 попереджень про торнадо в понеділок.

Мешканка Дейтона так сказала NBC News про торнадо, що зруйнував будинки на її вулиці: "Я побачила, як хмари закручуються і дерева почали неконтрольовано хитатись, коли ми шукали, де сховатись, - говорить вона. – Я стояла на ґанку, якого вже немає".

"Це відбувалось як у кіно, до такого не можливо підготуватись", - сказав мешканець Тротвуда Нейтан Менн NBC.

Повністю без електроенергії залишились 80 000 споживачів, повідомила Державна метеорологічна служба штату.

Влада звернулась з закликом до мешканців використовувати воду ощадливо, через можливі перебої в роботі електричних насосів.

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