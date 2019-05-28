Тисячі осіб залишились без електроенергії, через торнадо в Огайо

Руйнівні торнадо прокотилися штатом Огайо в понеділок. Посадовці підтверджують, що декілька людей отримало поранення. Також повідомляється про значні руйнування на півночі міста Дейтон.

Протягом останніх днів, від торнадо постраждали також американські штати Оклахома та Айова.

Метеорологічні служби регіону видали 36 попереджень про торнадо в понеділок.

Мешканка Дейтона так сказала NBC News про торнадо, що зруйнував будинки на її вулиці: "Я побачила, як хмари закручуються і дерева почали неконтрольовано хитатись, коли ми шукали, де сховатись, - говорить вона. – Я стояла на ґанку, якого вже немає".

"Це відбувалось як у кіно, до такого не можливо підготуватись", - сказав мешканець Тротвуда Нейтан Менн NBC.

Повністю без електроенергії залишились 80 000 споживачів, повідомила Державна метеорологічна служба штату.

Влада звернулась з закликом до мешканців використовувати воду ощадливо, через можливі перебої в роботі електричних насосів.

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