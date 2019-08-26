Трамп заявив, що втратив мільярди доларів через президентство

Я витрататив, я витрачу - за комбінацією прямих витрат та втрачених можливостей - думаю, що президентство обійдеться мені у 3-5 мільярдів доларів

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що втратив від 3 до 5 мільярдів доларів через президентство. За словами Трампа, ця сума складається з прямих втрат та втрачених можливостей. Так президент США відповів на прохання журналіста надати гарантії, що він не отримує персональної вигоди від проведення саміту Великої сімки на території об'єктів, які йому самому і належать.

Раніше президент США сказав, що гольф-курорт Doral, який йому належить, розглядається у якості місця проведення саміту Великої сімки у США. Таку ідею широко розкриткували у США. Трампу закидають, що він намагається отримати фінансову вигоду, перебуваючи на посаді Президента.

"Я витрататив, я витрачу - за комбінацією прямих витрат та втрачених можливостей - думаю, що президентство обійдеться мені у 3-5 мільярдів доларів. Мене турбує лише ця країна. Решта - мені байдуже, інакше я би за це і не брався", - заявив Трамп.

Мене турбує лише ця країна. Решта - мені байдуже, інакше я би за це і не брався

Президент США також відзначив, що з часу обрання більше не отримує гонрарів за промови.

"Тепер мені платять нуль, і це добре", - заявив Трамп.

Окрім того Трамп заявив, що тепер він укладає угоди не як бізнесмен, а як державний лідер.

"Угоди, які я укладаю - добрі для країни. І це набагато важливіше для мене", - сказав Трамп.

Коментуючи слова президента США про можливість проведення саміту Великої сімки на його власному курорті, сенатор-демократ Рон Вайден заявив, що цього не можна дозволити за жодних умов.

"За жодних умов саміт G7 не може проводиться на курорті Трампа Doral. Це стало би одним із найбільш кричущих прикладів корупції та користі у президентстві, яке наповнене ними", - наводить слова законодавця журналіст Сем Стін.

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