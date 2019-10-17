Особистий курорт Трампа прийматиме саміт G-7 наступного року

У 2020-му році саміт країн Великої Сімки буде проведено у курорті Trump Doral, який належить президенту США Дональду Трампу. Про це заявив в.о. голови Білого дому Мік Малвейні. Раніше про відповідні плани заявляв сам президент США після завершення саміту G-7 у Франції.

Коментуючи відповідне рішення Білого дому, Малвейні відзначив, що президент США не отримає вигоди від проведення саміту, а ціна послуг дорівнюватиме собівартості. За словами Малвейні, ідея проведення саміту G-7 у Trump Doral належить саме президенту США.

Малвейні також заявив, що у якості можливих місць проведення розглядались Гаваї, американські штати Юта та Каліфорнія, але власність Трампа, буцімто, ідеально підходить для завдання і дозволяє заощадити "мільйони".

Інспекції штату Флорида протягом останніх років виявляли численні порушення у Trump Doral, звертають увагу американські журналісти.

Дивіться також: Що викликає занепокоєння в законі про судову реформу? Інтерв’ю з директором Трансперенсі Інтернешнал Україна