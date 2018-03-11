Трамп влаштував комедію на багатотисячному мітингу : висміяв стандарт поведінки лідера держави

Президент США Дональд Трамп у ході виступу у штаті Пенсильванія на підтримку кандидата від Республіканців потішив зібрання власною комедійною імпровізацією, яка розсмішила присутніх та викликала бурхливі оплески.

Давайте не забувати, що ми перемогли на виборах тому що були самі собою. Якби я був скутим та нудним, ви би сьогодні не пришли на мене дивитись

"Я веду себе саме так, як личить президенту", - занудним голосом заявив президент США.

Після Дональд Трамп продовжив говорити у непритаманному для себе стилі: використовуючи кліше та рухаючись надзвичайно скуто. Акторський експромт Трампа публіка супроводжувала реготом та оплесками.

"Пані та панове. Дуже дякую, що сьогодні ви прийшли сюди. Рік Саккон (ім'я кандидата, якого підтримує Трамп - прим. ГА) - буде пречудовим конгресменом. Він надзвичайно мені допоможе. Він чудова людина, а Йонг (ім'я дружини - прим. ГА) - надзвичайна дружина. Хочу сказати вам від імені Сполучених штатів Америки, що ми надзвичайно цінуємо вашу службу", - занудно затягнув Трамп, - "Нехай Бог благсловить вас та США. Дуже дякую".

Після цих слів Трамп підкреслено скутою ходою відійшов від мікрофона.

За мить президент сам і прокоментував влаштовану ним виставу.

Бачите, як це просто. Це куди простіше ніж те, що доводиться робити мені. Але саме моя природна манера значно ефективніша

"Бачите, як це просто. Це куди простіше ніж те, що доводиться робити мені. Але саме моя природна манера значно ефективніша. Давайте не забувати, що ми перемогли на виборах тому що були самі собою. Якби я був скутим та нудним, ви би сьогодні не пришли на мене дивитись", - с посмішкою сказав Дональд Трамп.

Численні політичні оглядачі та провідні американські ЗМІ безперервно критикують Трампа за його неортодоксальну манеру спілкування, настриманість у Twitter та персональні образи на адресу противників та критиків.

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