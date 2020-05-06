Розрив між Трампом та Байденом скорочується - опитування

43% зареєстрованих виборців кажуть, що проголосують за ймовірного кандидата від демократів Джо Байдена на виборах у листопаді, 41% віддадуть свої голоси за Дональда Трампа. Такими є результати проведеного у понеділок та вівторок опитування Reuters та Ipsos . Минулого тижня розрив між Байденом та Трампом становив 6%, а в середині квітня – 8%.

Колишній віце-президент США веде свою передвиборчу кампанію з власного будинку в Делавері, дотримуючись режиму карантину. Натомість президент Трамп протягом кількох тижнів мав можливість з’являтися перед виборцями під час щоденних брифінгів щодо коронавірусу.

45% опитаних кажуть, що Трамп має кращу здатність створювати робочі місця, 32% віддали перевагу Байдену у цьому питанні. Загалом, 42% кажуть, що Трамп добре виконує свої обов’язки, а 53% не задоволені його роботою.

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