Трамп закликав Сенат уже зараз обрати нового суддю Верховного суду, Байден закликав зробити це після виборів

Президент Дональд Трамп в суботу закликав Сенат, більшість в якому належить республіканцям, "без зволікання" розглянути майбутнє висування кандидатури нового судді на місце у Верховному суді, що звільнилося після смерті судді Рут Бейдер Гінзбург.

У Twitter він написав: "Ми отримали цю позицію влади та значності, щоб приймати рішення для людей, які з гордістю нас обрали, найбільш важливим з яких довгий час вважалося обрання Верховного судді. Ми зобов'язані зробити це без зволікання!"

Коментуючи новину про смерть Гінзбург, Трамп в інтерв'ю сказав, що вона була "чудовою жінкою, яка прожила чудове життя".

Кандидатуру Верховного судді у США висуває президент, а Сенат має право підтримати чи відхилити висуванця. Всі дев'ять суддів Верховного суду призначаються на цю посаду пожиттєво. Зараз у вищій судовій інстанції 5 суддів, яких висунули адміністрації президентів-республіканців (2 - Джорджа Буша-старшого, 1 - Джорджа Буша-молодшого, 2 - Дональда Трампа) і 3 судді - демократів (1 - Білла Клінтона, 2 - Барака Обами). Тож смерть Гінсбург відкриває можливість заповнити вакантне місце судді висуванцем від лібералів чи консерваторів і змістити розподіл сил у Верховному суді.

Ще до смерті Гінзбург, Білий дім почав підготовку до вибору нового кандидата на займане нею місце. Як повідомляє Fox News, найвищі шанси на це мають судді Апеляційного суду США, "консервативні римокатолички", Емі Коні Барретт або Барбара Лагоа.

Кандидатура Барретт, ймовірно, може стати більш спірною. Суддя дотримується вельми консервативних релігійних поглядів. Правозахисні групи, що виступають на підтримку права на аборти, вже заявили, що в разі затвердження Барретт, вона, ймовірно, проголосує за скасування історичного рішення Верховного суду 1973 року по справі Роу проти Вейда, яка легалізувало аборти по всій країні.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл пообіцяв в п'ятницю ввечері, через кілька годин після смерті Гінзбург, призначити дату голосування за кандидата, якого висуне Трамп.

Кандидат в президенти від демократів Джо Байден заявив, що будь-яке голосування з цього питання повинно проводитися після виборів 3 листопада.

"Дозвольте мені пояснити, виборці повинні вибрати президента, а президент повинен вибрати суддю для розгляду", - написав Байден у Twitter.

Демократи заявили, що республіканці повинні послідувати прецеденту, створеному законодавцями-консерваторами в 2016 році, і не розглядати рішення про кандидата до Верховного суду напередодні виборів. У 2016 році Макконнелл відмовився розглядати вибір президента Барака Обами до Верховного суду за 237 днів до виборів, що в кінцевому підсумку запобігло голосування. До виборів 2020 року залишилося 44 дні.

Дивіться також: Джо Байден пригрозив покарати Росію за спроби втрутитися в американські вибори 2020-ого року. Відео