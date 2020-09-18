Трамп і Байден висловили сумніви у придатності один одного до виконання президентських обов'язків

Президент США Дональд Трамп і його суперник на виборах, колишній віце-президент Джо Байден, у четвер звинуватили один одного у професійній непридатності до роботи на посаді президента США.

74-річний Трамп охарактеризував свого 78-річного опонента як «виснаженого» і «слабкого», і заявив, що у нього є питання до психічного стану Байдена.

Виступаючи на передвиборному мітингу в штаті Вісконсін, за 47 днів до виборів, президент додав, що Байден «не знає, чи живий він» насправді.

Байден, який виступав вчора на зустрічі з виборцями в Пенсільванії, розкритикував Трампа як «повністю ірраціональну» людину через його ставлення до пандемії коронавірусу і заклики президента до американців не слідувати порадам урядових експертів в області охорони здоров'я.

«Потрібно бути відвертим з американським народом - говорити правду, - сказав Байден, зажадавши, щоб нинішній президент пішов у відставку».

За словами Байдена, якби Трамп почав діяти раніше, він міг би врятувати тисячі життів американців, які померли від коронавірусу.

«Він знав про це і нічого не зробив, - сказав Байден, - Це - щось на зразок злочину».

«Я займаюся (політикою) довгий час. Я ніколи, ніколи не думав, що побачу таку абсолютно безвідповідальну адміністрацію», - сказав Байден.

У той час як Байден виступав на заході, який був організований і транслювався каналом CNN у прямому ефірі зі стоянки бейсбольного стадіону у Мусік, штат Пенсільванія, Трамп піднявся на подіум в аеропорту у Мосіна, штат Вісконсін, на тлі президентського борту.

І Пенсільванія, і Вісконсин є штатами від результатів голосування в яких багато в чому залежать результати виборів 3 листопада.

Проведені у Пенсільванії опитування показують, що Трамп поступово скорочує розрив з Байденом, який як і раніше випереджає президента приблизно на 4 відсотка.

У Вісконсині, згідно з останніми опитуваннями, Байден випереджає Трампа майже на 7 пунктів.

Трамп, звертаючись до приблизно тисячі чоловік, швидко звернув увагу на зустріч Байдена з виборцями, яке збіглась з його мітингом, що змусило людей, які цікавляться політикою, «розриватися» між двома одночасними трансляціями.

«Він (Байден) сьогодні ввечері відповідає на зручні запитання від (телевізійного ведучого) Андерсона Купера, - сказав президент, - Вони не задають мені подібних питань».

Під час мітингу, який тривав півтори години, Трамп у негативному ключі відгукнувся про колишнього віце-президента і про сенатора Камалу Гарріс, яка разом з Байденом балотується на майбутніх виборах.

«Зачекайте, поки ви не побачите, що (віце-президент) Майк Пенс зробить з нею (Харріс) під час дебатів», - припустив Трамп.

Планується, що Пенс і Харріс зустрінуться на дебатах кандитатів у віце-президенти, які пройдуть в Солт-Лейк-Сіті 7 жовтня.

Перед листопадовими виборами Трамп і Байден тричі зустрінуться особисто. Їх перші дебати відбудуться 29 вересня в Клівленді, штат Огайо.

«Я повернувся, поговорив про це і подивився не тільки на те, що він сказав, але і переконався, що можу коротко сказати, що я збираюся робити і чого робити не збираюся», - сказав Байден про свою підготовку до дебатів.

Байден заявив, що його штаб поки не надав йому «спаринг-партнера», який буде виконувати роль Трампа під час підготовки до дебатів.

«Є пара людей, які задають мені питання, так ніби вони були президентом Трампом, - сказав колишній віце-президент, - Але я з нетерпінням чекаю цих (дебатів)».

Раніше цього тижня Трамп, відповідаючи на питання про підготовку до дебатів, сказав, що він дотримується свого звичайного розпорядку, «просто виконуючи свою роботу».

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