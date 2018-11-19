Президент США висловив претензії до знищення Осами бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявив, що затримання Осами бен Ладена мало відбутись значно раніше, ніж воно відбулося.

"Звісно ж було би краще, якби ми затримали Осаму Бен Ладена значно раніше. Я звернув увагу на нього у моїй книжці задовго до нападу на Всесвітній торговий центр. Президент Клінтон втратив свою нагоду. Ми виплатили мільярди доларів Пакистану, а вони не повідомили нам, що він там жив. Дурні! Ми більше не виплачуємо Пакистану мільярди, бо якби це продовжувалось вони би отримували гроші і нічого для нас не робили. Бен Ладен, це перший такий приклад, а Афганістан - інший. Пакистан був ще однією країною, нічого не роблячи взамін. Такого більше не буде", - заявив Трамп.

Репліка стала продовженням суперечки президента США із адміралом ВМС США у відставці Вільямом Макрейвеном, колишнім спецпризначенцем, який керував операцією у ході якої бен Ладена було вбито. Макрейвен раніше критикував Трампа за випади проти ЗМІ назвавши їх "найбільшою загрозою нашій демократії".

Як відомо, Осаму бен Ладена було вбито у травні 2011-го року американськими спецпризначенцями у маєтку на Території Пакистану в якому терорист переховувався.

У відповідь на слова Макрейвена, президент США назвав колишнього військового прихильником Гілларі Клінтон та Обами.

Пізніше президент сказав, що терориста мали б знешкодити раніше.

"Хіба не краще було би, якби ми дістались до нього раніше? Тільки подумайте, він пречудово жив у Пакистані у, за тамтешніми мірками, прекрасному маєтку (я особисто бачив кращі). Але він там жив поблизу військової академії, усі у Пакистані знали, де він там", - сказав президент, у відповідь на запитання, чи вбачає він заслугу Макрейвена у знешкодженні терориста.

Макрейвен заявив, що не був прихильником Клінтон, але високо оцінив Обаму і Буша, як президентів "які підтримували гідність посади, яку обіймали".

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