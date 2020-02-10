Трамп хоче скоротити допомогу іншим країнам в бюджеті на 2021, але підтримка Україні збережеться

Президент США Дональд Трамп в понеділок запропонує скоротити іноземну допомогу на 21% та урізати соціальні програми в своєму проекті бюджету на 2021 фінансовий рік. Про це повідомили представники адміністрації.

Документ передбачає, що до бюджету надійде близько 3,7 трильйона доларів, а загальний обсяг державного кошторису складе 4,8 трильйона доларів.

При цьому на іноземну допомогу пропонується виділити 44,1 мільярда доларів, для порівняння, у 2020 сума сягає 55,7 мільярда доларів.

Торік у бюджетній пропозиції на 2020 рік Трамп уже хотів урізати іноземну допомогу, але зіткнувся із опором Конгресу, який не зміг подолати.

Колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Майк Маллен висловив побоювання з приводу скорочення іноземної допомоги. За його словами, це може негативно позначитись на цивільній присутності США в усьому світі, завдяки якому зараз знижується необхідність військових втручань.

"В епоху конкуренції великих держав скорочення цих критично важливих інвестицій стане відривом від реальності в усьому світі, - йдеться в листі Маллена лідерам Конгресу. - Зараз той час, коли нам потрібно збільшувати інвестиції в дипломатію і розвиток, а не скорочувати".

Відповідно до нової бюджетної пропозиції, допомога Україні збережеться на рівні 2020 року.

Проект бюджету Білого дому навряд чи підтримає підконтрольна демократам Палата представників, особливо враховуючи, що за 9 місяців американці обиратимуть президента.

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі прокоментувала бюджетну пропозицію Трампа так: "Рік за роком пропоновані президентом Трампом бюджети припускали руйнівні скорочення життєво важливих рятівних інструментів, на які покладаються мільйони американців".

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