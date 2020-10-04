Президент Трамп повідомив, що почувається добре і сподівається скоро повернутися

Президент США Дональд Трамп, який захворів на COVID-19 і перебуває на лікуванні у військовому госпіталі Волтер Рід поблизу Вашингтона, заявив, що тепер почувається "набагато краще" і сподівається "скоро повернутися" для завершення виборчої кампанії.

У чотирихвилинному відео у Twitter ввечері 3 жовтня він повідомив, що наступні кілька днів стануть для нього справжнім "тестом". ​

"Я прибув сюди (до госпіталю - прим. ГА), почувався не дуже добре, але тепер мені набагато краще, ми працюємо над тим, щоб повернути мене назад (до участі у кампанії - прим. ГА), я повинен повернтися, тому що ми досі повинні повернути велич Америці. Ми чудово порались, але ще залишаються певні кроки, ми повинні закінчити роботу. І думаю, я повернусь скоро". Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Президент подякував усім людям у США та інших країнах, хто висловив йому підтримку і побажання швидкого одужання.

"Це (інфікування - прим.) сталось із мільйонами людей в усьому світі. І я борюсь за них - і не лише в Америці, а й в усьому світі. Ми переможемо цей коронавірус, або як ви його хочете називати, і ми повністю його здолаємо".

За словами президента, йому дали "альтернативу": "залишатись у Білому домі, закритись там, не виходити, навіть не ходити до Овального кабінету, просто залишатись нагорі і розслабитись, не бачитись із людьми, не говорити із людьми". "Я так не можу, я маю бути на передовій, це Америка, це США, це найкраща країна у світі, найпотужніша країна у світі, я не можу бути закритий у кімнаті нагорі, у повній безпеці, й просто казати: "Що буде, то буде" - я так не можу. Я маю протистояти проблемі, як лідер".

Дональд Трамп також сказав, що перша леді Меланія також почувається дуже добре, адже вона "трохи молодша".

Фахівці, які лікують 74-річного президента США, заявили в суботу, що він "у винятково хорошому стані духу", у нього немає температури або проблем із диханням.

У суботу 3 жовтня лікар Шон Конлі, відповідаючи на запитання журналістів про стан здоров’я президента, сказав, що президент зранку не мав ускладнень в диханні або пересуванні, і не перебував на кисневому апараті. "Зараз я та команда надзвичайно задоволені тим прогресом, якого досяг президент. В четвер у нього був помірний кашель, закладений ніс, втома, які зараз відходять і стан покращується", - заявив лікар.

Лікарі не повідомили журналістам, чи отримував Дональд Трамп кисневу підтримку. Не сказали медики і про те, наскільки високою була температура у президента. Лікарі також не уточнили відповіді на запитання про прояви хвороби в її різних фазах.

Лікар Браян Гарібальді також нагадав, що під час лікування Трамп отримав суміш антитіл, і тепер команда лікарів у тісній співпраці з компанією-виробником, відслідковує результати. "Вчора ввечері він отримав першу дозу ремдесивіру, і ми плануємо продовжити 5-денний курс лікування ремдесивіром", - додав він.

Дональд Трамп занедужав за місяць до президентських виборів у США. Його політичний опонент Джо Байден у п’ятницю сказав, що він "шле молитви за здоров’я і безпеку першої леді й президента Сполучених Штатів".

Байден додав, що виявлення COVID-19 у президента є «серйозним нагадуванням для усіх нас, щоб ми сприймали цей вірус серйозно».

На теледебатах минулого тижня Трамп і Байден перебували на відстані близько 4 метрів один від одного. Представники виборчого штабу Байдена заявили, що у нього коронавірусу не виявили.

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