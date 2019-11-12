Верховний суд розглядає питання законності скасування Трампом програми, яка захищає іммігрантів від депортації

Верховний суд США у вівторок заслуховує аргументи сторін з приводу законності рішення президента Дональда Трампа про скасування програми, яка захищає від депортації сотні тисяч іммігрантів, що незаконно потрапили до США у дитячому віці.

Дев'ять суддів протягом 80 хвилин будуть слухати аргументи з приводу плану скасувати Програму відкладеної дії для дітей-іммігрантів (DACA), яка була запроваджена у 2012-му році попередником Трампа, демократом Бараком Обамою.

DACA захищає від депортації близько 660 000 іммігрантів, переважно латиноамериканського походження, дає їм право на роботу, але не передбачає шляхи до громадянства

Адміністрація Трампа наполягає, що Обама перевищив свої конституційні повноваження, заснувавши програму президентським указом, в обхід Конгресу. Жорстка імміграційна політика є центральним елементом президентства Трампа і його кампанії з переобрання.

На даний момент у Верховному суді 5 з 9 місць займають консерватори, двоє з яких - Ніл Горсач і Бретт Кавано - були призначені самим Трампом.

DACA захищає від депортації близько 660 000 іммігрантів, переважно латиноамериканського походження, і дає їм право на роботу, але не передбачає шляхи до громадянства. Верховний суд розглядає апеляцію адміністрації на рішення судів нижчої інстанції, які заблокували указ Трампа про скасування програми.

Рішення президента було оскаржене владою кількох штатів, в тому числі Каліфорнії і Нью-Йорка, а також правозахисними організаціями і особами, які в даний момент користуються захистом в рамках DACA.

"Чимало людей, які використали DACA, більше не молоді, і далеко не "янголи". Деякі з них є дуже жорсткими, заматерілими бандитами", - заявив президент США у Twitter у вівторок.

Чимало людей, які використали DACA, більше не молоді, і далеко не "янголи". Деякі з них є дуже жорсткими, заматерілими бандитами

Президент закликав Конгрес провести «відповідальну імміграційну реформу», але не запропонував ніякого докладного плану замість DACA.

"Якщо Верховний суд виправить ситуацію, скасувавши постанови судів нижчої інстанції, то буде укладена домовленість з демократами, яка дозволить їм залишитися!" - написав президент у Twitter у вівторок вранці, не уточнивши подробиць.

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