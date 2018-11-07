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США

Батарейка для Америки. Білий дім розповів про роль Трампа у виборах

  • Голос Америки

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Речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп "зарядив енергією колосальну кількість американців" протягом місяців напердодні виборів.

У заяві присвяченій ролі Трампа у консолідації прихильників Республіканської партії Сандерс відзначила, що Трамп "виступив на мітингах на підтримку десятків кандидатів на усіх рівнях уряду".

Продовжувати рух шляхом процвітання та безпеки Америки, або піти у протилежному напрямку
Речниця Білого дому про вибір, який стоїть перед США

"Президент зарядив енергією колосальну кількість американців на заповнених по вінця аренах, перед величезними зібраннями по всій країні", - відзначила речниця Білого дому.

Опитування громадської думки напередодні виборів та екзит-поли вказують на те, що чимало американців голосували на виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США з думкою про президентство Дональда Трампа. Окремі оглядачі називають вибори "референдумом" щодо довіри американців курсу обраному президентом США.

У Білому домі відзначили, що завдяки Трампу перед виборами стоїть надзвичайно чіткий вибір "продовжувати рух шляхом процвітання та безпеки Америки, або піти у протилежному напрямку".

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Як Дональд Трамп використав караван мігрантів із Гондурасу, щоб активізувати виборців. Відео
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Як Дональд Трамп використав караван мігрантів із Гондурасу, щоб активізувати виборців. Відео

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