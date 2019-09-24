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Трамп в ООН: "Майбутнє не належить глобалістам, воно належить патріотам"

  • Голос Америки

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Свій виступ на Генеральній Асамблеї ООН президент Дональд Трамп розпочав із високої оцінки діяльності своєї адміністрації задля економічного процвітання Сполучених Штатів.

"Майбутнє не належить глобалістам, воно належить патріотам", - заявив він і підкреслив, що часи ігнорування національних інтересів закінчились.

Глава Білого дому наголосив на своїй успішній співпраці із Великою Британією та розкритикував Китай за його дії на світовому ринку. А однією із головних загроз для світового миру Трамп назвав Іран.

Виступ президента Трампа відбувається у вівторок зранку (за місцевим часом) у Нью-Йорку.

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