Трамп в ООН: "Майбутнє не належить глобалістам, воно належить патріотам"

Свій виступ на Генеральній Асамблеї ООН президент Дональд Трамп розпочав із високої оцінки діяльності своєї адміністрації задля економічного процвітання Сполучених Штатів.

"Майбутнє не належить глобалістам, воно належить патріотам", - заявив він і підкреслив, що часи ігнорування національних інтересів закінчились.

Глава Білого дому наголосив на своїй успішній співпраці із Великою Британією та розкритикував Китай за його дії на світовому ринку. А однією із головних загроз для світового миру Трамп назвав Іран.

Виступ президента Трампа відбувається у вівторок зранку (за місцевим часом) у Нью-Йорку.

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