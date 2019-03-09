Трамп хоче брати плату за американських військових за межами США - ЗМІ

Адміністрація США готує зміни до офіційної політики США щодо розміщення військових за кордоном, в рамках яких у союзників буде вимагатись оплачувати повну вартість утримання американських військових на їх території, плюс 50% від цієї вартості за сам привілей мати американську військову присутність. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на численні джерела в уряді США.

У союзників буде вимагатись оплачувати повну вартість утримання військових на їх території, плюс 50% від цієї вартості за власне привілей мати військову присутність США

Видання твердить, що в окремих випадках у країн, які приймають американських військових буде вимагатись платити у 5-6 разів більше, ніж вони сплачують зараз. Повідомляється, що Трамп зокрема наполягав на цьому по відношенню до Південної Кореї.

Дана інформація викликала гострі зауваження серед політичних оглядачів та експертів у США.

"Черговий доказ, що Дональд Трамп не розуміє, чому США має союзні відносини з іншими країнами та розміщує війська за кордоном. А хотілося би вірити, що після понад 2-х років при владі, він би дізнався щось про цінністью союзників, схоже цього не відбулось", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Ідею, яку ЗМІ приписали Трампу, також гостро розкритикував Іво Даалдер, президент центру Chicago Council, колишній посол США до НАТО.

"Абсурдно наполягати на тому, що союзники США платили 150% вартості розміщення американських військових на своїй території. Це б перетворило відносини США з цими союзниками з альянсу заснованого на спільних інтересах - на постачання військових за викликом. Американські військові не продаються. Вони слушать національним інтересам США, де б вони не були розміщені", - заяив Даалдер.

Експерт також відзначив, що союзники вже платять за перебування американських військових.

Передусім, розміщення американських військових за кордоном є питанням безпеки США та союзників

"Конкретна сума такої підтримки з боку нації, яка приймає американських військових, завжди є предметом переговорів. Адміністрація Трампа має бути непоступливою у переговорах про фінансову підтримку розміщення військових за кордоном, як це робили раніше її попередники. Але передусім, це питання не грошей і навіть не рівного розподілення навантаження на сторони процесу. Передусім, розміщення американських військових за кордоном є питанням безпеки США та союзників", - також наголосив Даалдер.

Між тим уряд Польщі вже висловлював зацікавленість у фінансуванні постійного розміщення військових США на своїй території і, як повідомлялось, був готовий витратити на це понад мільярд доларів.

Раніше тиск Трампа на союзників США по НАТО призвів до помітного збільшення їх видатків на оборону.

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