Трамп після саміту: «Ми доб'ємося денуклеаризації Північної Кореї» - інтерв’ю

Президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю «Голосу Америки»





Після закінчення переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в Сінгапурі президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю журналістці «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен, в якому він розповів, що обговорювали керівники США і КНДР, і чого слід очікувати в майбутньому. Пропонуємо уривки інтерв’ю:



Ґрета Ван Састерен: Що здивувало Вас про Кім Чен Ина?



Дональд Трамп: Справді, у нього чудовий характер. У нього є почуття гумору, він дуже розумний, він сильний переговірник. Він любить свій народ. Я не дивуюся, що він любить свій народ.



Думаю, це початок надзвичайної угоди. Ми доб'ємося денуклеаризації Північної Кореї. Це розпочнеться негайно, відбудеться багато інших речей, зокрема, і повернення останків (американських військовополонених і зниклих без вести в ході Корейської війни – ГА).



Повернення останків має величезне значення для багатьох людей. Вони дзвонили мені, писали мені листи: «Будь ласка, чи можете Ви це зробити?». І він (Кім Чен Ин) пішов на це, а в тій війні загинули тисячі людей. Так що це дуже важливо.



ҐВС: На переговорах сьогодні Ви підняли питання про права людини. Як Кім Чен Ин на це відреагував?



ДТ: Дуже добре. Звичайно ж, 90 відсотків часу ми говорили про денуклеаризації, але ми також підняли багато інших питань, в тому числі згадувалися права людини, повернення останків було великим фактором. Фактично, ми змогли включити це в документ, ми включили багато важливих речей в цей документ, це було далеко за рамками того, чого можна було будь-кому очікувати.



ҐВС: Можете розповісти про якісь закулісні подробиці. Ви пред'являли йому ультиматум? Може бути він пред'являв вам ультиматум? У чому полягала бесіда?

Ми маємо намір вийти з навчань з Південною Кореєю, які були дуже витратними. В першу чергу, вони були дуже провокативними

ДТ: Ультиматуму не було. Ми вже вели роботу протягом трьох місяців, вона велася через наших представників, включаючи державного секретаря Майка Помпео, який виконав дійсно фантастичну роботу. Так що ми працювали вже досить довго, і коли ми зустрілися сьогодні, то порозумілися один з одним з самого початку. Для мене вже 25-та година. 25 годин без спання, це були великі тривалі переговори, і я ними дуже пишаюся. Це початок процесу.



Ви знаєте, все це могло закінчитися війною, яка забрала б життя мільйонів людей. Ви дуже добре знаєте Північну Корею, в Сеулі проживають 28 мільйонів людей, і це могло закінчитися загибеллю мільйонів людей, але ми, врешті-решт, укладемо угоду.



ҐВС: Що буде з нашими військами? Вони залишаються в Південній Кореї?



ДТ: Так, вони залишаться. Ми це навіть не обговорювали, це не обговорювалося. Ми маємо намір вийти з навчань (з Південною Кореєю – ГА), які були дуже витратними. В першу чергу, вони були дуже провокативними, і я хочу це зробити, і думаю, вони будуть дуже раді цьому. І вони коштували величезних грошей. Ми не будемо в них брати участь, поки ведуться добросовісні переговори.



ҐВС: Що привело Кім Чен Ина до столу переговорів цим разом, після брязкання зброєю на протязі декількох десятиліть?



ДТ: Мені здається, що до мене особливого брязкання зброєю не було. Фактично, їх підхід полягав в мовчанні: вони не хотіли говорити про це, а ви нічого не могли з цим вдіяти. Мені здається, первісна риторика була дуже важлива. Відверто кажучи, я не любив цим займатися, і деякі люди вважали, що я роблю неправильно, але, чесно кажучи, без цього ми не були б тут. Я також думаю, він дійсно хоче укласти угоду, він хоче чогось домогтися.



ҐВС: Але чому?



ДТ: Тому що він знає, що ми налаштовані серйозно. Я не думаю, що раніше у нього були такі відчуття. У минулому були інші люди, і це не спрацьовувало. Але він знає, що ми хочемо займатися справою, нам доводиться займатися справою, і ми будемо займатися справою. Все почалося не так давно, хоча можна сказати з самого першого дня, ми говорили про Північну Корею в жорстких тонах. Але я думаю, що сьогодні ми підписали документ, який виявився набагато більш значним і всеосяжним, ніж передбачалося. Ніхто не думав, що це буде можливо.



ҐВС: Як Ви гадаєте, яка думка склалася у Кім Чен Ина про Вас?



ДТ: Думаю, я йому сподобався, і він сподобався мені. Я розумію минуле, і, ви знаєте, нікому не потрібно було говорити мені, що він жорстка людина. Йому доводиться бути жорстким, або він був жорстким. Але ми дуже добре порозумілися. Він розумний, любить свій народ, любить свою країну. Він хоче зробити багато хорошого і саме тому він займається цим.

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