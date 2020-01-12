Спікерка Палати представників про імпічмент Трампа: американці чекають "справедливого розгляду"

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила у неділю, що сенатори «поплатяться», якщо не дозволять новим свідкам дати свідчення у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Вона зазначила, що американці чекають справедливого розгляду.

Пелосі повідомила, що Палата представників наступного тижня планує винести на голосування питання про передачу статей імпічменту до Сенату для історичного розгляду за звинуваченнями у зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу в зв'язку з діями Трампа щодо України.

Понад три тижні тому Палата проголосувала за те, щоб піддати Трампа імпічменту, звинувативши його у зловживанні владою

Це буде третій розгляд в рамках імпічменту в американській історії.

«Йдеться про справедливий судовий розгляд. Вони дають присягу, що буде справедливий розгляд, і ми вважаємо, що там повинні бути свідки і документи», - заявила Пелосі, виступаючи у програмі «Цього тижня» на каналі АВС.

При цьому вона попередила: «Зробіть так, або поплатитеся».

Прямо перед інтерв'ю Пелосі, Трамп опублікував новий твіт, в якому назвав спікера «Божевільна Ненсі».

Коментуючи твіт президента, Пелосі сказала: «Будь-які нападки з його боку є стимулом».

Пелосі заявила, що сенатори повинні розглянути можливість виклику нових свідків

Майбутнього тижні контрольована демократами Палата представників має намір проголосувати за передачу статей імпічменту контрольованому республіканцями Сенату. Це станеться після більш ніж тритижневої затримки, ініційованої Пелосі.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл хоче провести швидкий розгляд.

Він не хоче викликати нових свідків і запропонував процедуру, аналогічну тій, яка використовувалася при розгляді щодо імпічменту президента Білла Клінтона у 1999 році, коли процес почався, а пізніше було проведено голосування про заслуховування нових свідчень.

Пелосі заявила, що сенатори повинні розглянути можливість виклику нових свідків, включно з колишнім радником з національної безпеки Джоном Болтоном, який заявив про готовність виступити.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл хоче провести швидкий розгляд

Демократи намагаються чинити тиск на сенаторів, особливо на тих, хто готується до переобрання у 2020 році, щоб вони підтримали виклик нових свідків.

Пелосі вважає, що вона була права, відклавши передачу статей імпічменту до Сенату. За її словами, це призвело до появи нових потенційних свідчень і привернуло увагу громадськості до майбутнього процесу.

Понад три тижні тому Палата проголосувала за те, щоб піддати Трампа імпічменту, звинувативши його у зловживанні владою. На думку законодавців, це виразилося у тому, що Трамп використовував свої повноваження для тиску на президента України, щоб він провів розслідування щодо демократів, особливо політичного суперника Трампа - Джо Байдена. Президента також звинуватили у перешкоджанні роботі Конгресу у вигляді спроб заблокувати розслідування Палати представників.

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