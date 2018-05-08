Трамп не повторює помилок Обами - сенатор-республіканець про вихід США з ядерної угоди з Іраном

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем виступив на підтримку рішення президента США Дональда Трампа про вихід з ядерної угоди з Іраном.

... Вони щиро вірили, що зняття санкцій з Ірану підштовхне іранців до зміни курсу та зробить їх кращим членом родини націй. Ці припущення виявились катастрофічною помилкою

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що Америка виходить із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану. Він також наголосив на тому, що Ірану дестабілізує Близький схід, а США та їх союзники будуть шукати довготривале вирішення проблеми іранської ядерної загрози. Він також відзначив, що США готові укласти з Іраном нову угоду для врегулювання ядерної пролеми.

В Ірані вже заявили, що якщо переговори не принесуть результату, там у найближчий час візмуться за посилене збагачення урану.

Сенатор Ґрем, коментуючи заяву Трампа, заявив що той ухвалив вірне рішення і зумів зрозуміло його пояснити.

Є люди, які сліпо підтримували угоду, попри ризики, які вона принесла нашій національній безпеці

"Угода містила фатальні недоліки у сенсі контролю ядерних амбіцій Ірану. З часом, у відповідності до угоди, Іран зміг би збагачувати та переробляти уран - без обмежень - наближаючись таким чином до отримання ядерної зброї".

"Це, у свою чергу, примусило би наших арабських союзників взятись за створення власної ядерної зброю для протидії більшій загрозі з боку Ірану. Є люди, які сліпо підтримували угоду, попри ризики, які вона принесла нашій національній безпеці. Вони щиро вірили, що зняття санкцій з Ірану підштовхне іранців до зміни курсу та зробить їх кращим членом родини націй. Ці припущення виявились катастрофічною помилкою", - пише Ґрем.

Ядерна угода з Іраном вважається одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015-го року у Відні між Іраном та групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мала бути вивезена та ін.

Обама вже виступив із критикою рішення Трампа.

"Без угоди, США можуть зрештою опинитись перед вибором між новою війною на Близькому Сході, та Іраном у якого буде ядерна зброя", - заявив Обама.

Як відзначив Ґрем, вивільнені Обамою кошти для Ірану були використані ним для війського посилення та дестабілізації Близького сходу.

Без угоди, США можуть зрештою опинитись перед вибором між новою війною на Близькому Сході, та Іраном у якого буде ядерна зброя

"Іран використав гроші, які стали доступними через зняття санкцій для відчутного посилення свого війська та щоб сіяти хаос на близькому Сході. Вони також використали кошти, щоб посилити загрозу нашому союзнику Ізраїлю. Так само важливо і те, що сьогодні дії президента Трампа надсилають потужний сиграл Північній Кореї. Адміністрація Трампа серйозно націлена на денуклеаризацію і не підтримає слабкі угоди з купою прогалин. Президент Трамп не дозволить ані іранцям, ані північнокорейцям сумістити несумисне. Він однозначно не повторить помилок президента Обама ти державного секретаря Керрі", - заявив Ґрем.

Дякуємо вам Президенте Трампа за ваше сміливе рішення та ваш твердий намір не допустити, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю

Дональд Трамп у ході усією виборчої кампанії та після її завершення критикував угоду, звертаючи увагу на те, що вона вона відкрила Ірану доступ до значної кількості готівки та не обмежила випробування ним ракет здатних нести ядерну зброю та ін. Метою Трампа є укладення нової більш вигідної для США угоди. При цьому інші підписанти угоди виступають за її збереження, наполягаючи на її безальтернативності.

Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю навів нові дані про збройну ядерну програму Ірану.

"Дякуємо вам Президенте Трампа за ваше сміливе рішення та ваш твердий намір не допустити, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю", - заявили в уряді Ізраїлю у відповідь на рішення Трампа.

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