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Світ

Трамп вірить у можливість переговорів з Іраном, якщо той поводитиметься "як нормальна країна" - радниця президента США

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Раніше Тегеран повідомив про намір вийти із укладеного у 2015 році міжнародного договору

Президент США Дональд Трамп переконаний, що все ще може провести переговори щодо нової ядерної угоди з Тегераном. Про це у понеділок заявила радниця президента Келліенн Конуей.

Заява прозвучала після того, як Іран оголосив, що має намір вийти з укладеного у 2015 році міжнародного пакту.

Відповідаючи на питання про те, чи вважає Трамп, що все ще можливо переконати Іран провести переговори щодо нової ядерної угоди, Конуей заявила журналістам в Білому домі: «Він (президент Трамп) говорить, що допускає таку можливість. Якщо Іран захоче почати вести себе як нормальна країна, то - звичайно, безумовно».

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