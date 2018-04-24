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Україна

Трамп пообіцяв Ірану "більші проблеми", якщо там відновлять ядерну програму

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від відновлення ядерної програми. Попередження прозвучало на тлі заяв самого Трампа про можливість перегляду угоди з боку США.

"Можете це записати. Якщо вони відновлять свою ядерну програму, то отримають більші проблеми ніж будь-коли мали", - заявив президент після зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому з президентом Франції Еммануелем Макроном. Останній закликає США дотримуватись положень угоди з Іраном.
У вівторок Трамп вчергове назвав угоду з Іраном жахливою, але вказав, що відкритий до її перегляду, а не повного виходу з неї

У ході виборчої кампанії Дональд Трамп критикував укладену адміністрацією Барака Обами угоду з Тегераном, яка забезпечила припинення військової ядерної програми Ірану та міжнародний моніторинг ядерних програм в обмін на зняття низки санкцій з країни. Іран також отримав доступ до значної кількості коштів.

Трамп вважає дану угоду невигідною для США і добивається її перегляду. При цьому міжнародні організації, інші країни-підписанти вказують на те, що угода насправді забезпечила можливість здійснювати нагляд за ядерною програмою країни, а альтернатив їй не запропоновано.

У вівторок Трамп вчергове назвав угоду з Іраном жахливою, звернув увагу на те, що вона не обмежує випробування Іраном ракет, здатних нести ядерну зброю, але вказав, що відкритий до її перегляду, а не повного виходу з неї.

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