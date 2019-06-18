Державний секретар США: Трамп не бажає війни з Іраном

Сполучені Штати Америки будуть продовжувати тиск на Іран і стримувати агресію у регіоні, проте не хочуть ескалації конфлікту з Тегераном, заявив у вівторок держсекретар США Майк Помпео.

Трамп сказав, що готовий вдатись до військових заходів, щоб перешкодити Тегерану отримати ядерну бомбу

«Надходить безліч повідомлень, навіть прямо зараз. Ірану демонструється, що ми там, щоб стримувати агресію», - сказав Помпео журналістам, у ході виступу на авіабазі Макділл у Флориді.

Занепокоєння з приводу можливої конфронтації між Іраном і США посилилося після того, як Вашингтон звинуватив Іран у недавніх атаках на два нафтові танкери неподалік від стратегічної Ормузської протоки.

В інтерв'ю журналу Time, яке було опубліковано у вівторок, Трамп сказав, що готовий вдатись до військових заходів, щоб перешкодити Тегерану отримати ядерну бомбу, проте залишив відкритим питання, чи готовий він санкціонувати застосування сили для захисту поставок нафти в регіоні.

Президент США залишив відкритим питання, чи готовий він санкціонувати застосування сили для захисту поставок нафти в регіоні

Президент зазначив, що напади на танкери носили «дуже незначний» характер.

«Президент Трамп не хоче війни, і ми будемо і далі доносити цю ідею, одночасно вживаючи заходів, необхідних для захисту американських інтересів в регіоні, - сказав Помпео. - Нам треба продовжувати це робити, щоб у кінцевому підсумку отримати можливість переконати Іран, що поводити себе таким чином не в його інтересах».

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