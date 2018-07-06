"Ми любимо Дональда Трампа!" Прихильники та опоненти президента США готуються до його візиту в Британію

Очікуєтсья, що десятки тисяч протестувальників вийдуть на вулиці під час візиту Дональда Трампа до Британії, однак, дехто вважає, що протестуючі лише осоромляться, а президент США заслуговує на теплий прийом, пише Reuters.

Візит Трампа до Британії розпочнеться 12 липня. Статус візиту зазначено, як "робочий", що є нижче за рангом, ніж "державний візит", який передбачає більше протокольних заходів. Ранг візиту знизився через загрози масових протестів, наголошує видання.

"Він їде до лігва лева і за цим буде цікаво спостерігати", - сказав 28-річний лондонець Джек Сміт на вечірці присвяченій святкуванню незалежності США від Британії.

"Я очікую на протести, чесно. А хто ні? Буде справді весело подивитись на всіх цих лібералів, чиє бачення світу зруйнувалось, коли його оборали в листопаді 2016 року", - додав він.

Мер Лондона Садік Хан, який декілька разів сперечався з президентом США Трампом в соцмережах, у четвер дав дозвіл на проведення акції, в рамках якої карикатурне зображення Трампа у вигляді повітряної кульки помаранчевого немовля, буде підняте в повітря над будинком парламенту.

"Він тут з більш важливим завданням, щоб переживати про якихось протестуючих. Думаю, це дуже соромить протестувальників", - сказав 21-річний Дрю Лікерман, студент Шотландського університету Сент-Ендрюс.

"Трамп відвідував Францію, Японію, весь Близький Схід. Його вітали як жодного президента США не вітали раніше", - зауважив він.

Прем’єр-міністр Великорбитанії Тереза Мей запросила Трампа відвідати Британію з державним візитом під час свого перебування на інавгурації.

На святкуванні 4 липня поблизу посольства США в центра Лондона, прихильники Трампа вивісили гасла "Трамп 2020" і "Вітаємо, пане Президенте, Великобританія Вас любить".

36-річна Еріка Міллер, яка отримала подвійне британсько-американське громадянство одружившись з британцем, заявила, що протести не вплинуть на відносини двох країн. "В плані особливих відносин – це міцний зв’язок історії, мови, спільних західних цінностей, який триватиме, незважаючи на протести тут, чи в США", - переконана вона.

Мелін Бейкер Боуг, 28 років, яка працює в сфері урядових відносин і переїхала до Британії зі США в 2015 році, сказала, що вона не є фанатом Трампа, незважаючи на те, що вона - республіканка, однак, її вразив той гнів, який викликав його візит.

"Справді, цікаво скільки гніву та часу протестуючі приділяють вільно обраному лідеру вільної країни, на відміну від когось іншого, наприклад, президента Китаю", - сказала вона.

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