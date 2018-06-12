Трамп пообіцяв Північній Кореї гарантії безпеки за мир і без’ядерність Корейського півострова

У документі, який президент США Дональд Трамп та керівник Північної Кореї Кім Чен Ин підписали у Сінгапурі, йдеться про “підтвердження твердих і непохитних намірів досягти без'ядерного статусу Корейського півострова”, в той час як Пхеньян отримав обіцянку гарантій безпеки.

(Сполучені Штати) готові вдатися до гарантій безпеки, які будуть особливими, унікальними на відміну від тих, які Америка була готова надавати у минулому.

Документ також закликає дві країни спільно працювати над розбудовою тривкого миру на Корейському півострові, налагодити відносини США та Північної Кореї та віднайти останки полонених і військових, загиблих під час бойових дій.

Сторони пообіцяли проводити подальші переговори.

“Ми залагодимо дуже велику і дуже небезпечну проблему для світу”, - сказав Трамп.

Президент Трамп сказав під час церемонії підписання домовленості, що два керівники “налагодили особливі зв’язки” і що після кількагодинних переговорів та підписання документа на його думку відносини США з Північною Кореєю “будуть дуже відрізнятися від того, що було у минулому”.

Трамп і Кім подякували один одному за зустріч і Трамп сказав, що “абсолютно” запросить північнокорейського керівника відвідати Білий Дім.

“Сьогодні ми провели історичну зустріч і вирішили залишити минуле позаду”, - сказав Кім Чен Ин через перекладача. “Світ побачить велику зміну”.

Невдовзі після підписання Кім Чен Ин вилетів з сінгапурського острова Сентоса.

Без’ядерний статус і гарантії безпеки

Напередодні переговорів у Сінгапурі американські посадовці твердили, що будь-яка домовленість має усунути загрози від північно-корейської ядерної зброї та балістичних ракет.

Державний секретар США Майк Помпео сказав у понеділок, що нові угоди не будуть повторенням “хитких домовленостей”, які укладали з Північною Кореєю попередні адміністрації США.

“Кінцева мета дипломатії з Північною Кореєю не змінилася - повне, незворотне, ядерне роззброєння, яке піддається перевіркам. Це єдиний результат, на який погодяться США”, - проголосив Помпео.

За його словами санкції збігатимуться до часу, коли Північна Корея повністю і підтверджено позбудеться програм розробки зброї масового знищення.

Помпео також сказав, що Сполучені Штати “готові вдатися до гарантій безпеки, які будуть особливими, унікальними на відміну від тих, які Америка була готова надавати у минулому”.

Але у відповідь на додаткові запитання журналістів державний секретар не сказав, чи це включатиме скорочення чисельності американських військ у Південній Кореї, або виведення контингенту США повністю.

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