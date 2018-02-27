У США шукають режисера для фільму про зв'язки Трампа з Росією

Такий цирк, як у Трампа, заслуговує фільму братів Коенів, але саме Скорсезе зміг би передати все найточніше, драматичніше та з найкращим музичним супроводом

Редактор та видавець американського політичного сайту Talking Points Memo Джош Маршал на своїй сторінці у Twitter, де він має майже чверть мійьйона послідовників, закликав допомогти з вибором режисера, який міг би взятись за роботу над фільмом, присвяченим обранню Дональда Трампа та впливу Росії на політичні процеси у США.

Маршал запропонував читачам обрати із трьох кандидатур: Мартіна Скорсезе, відомого за стрічками про гангстерів; режисерами братами Коенами, відомими за пародійними стрічками; Квентіном Тарантіно, режисером екстравагантних фільмів зі значною кількістю насильства; та Авою Дювернай, відомою за історичною драмою Сельма.

Читачі поспішили додати свої пропозиції до голосування, яке має завершитись за добу. На момент написання матеріалу у голосуванні взяли участь майже 2 з половиною тисячі осіб.

"Такий цирк, як у Трампа, заслуговує фільму братів Коенів, але саме Скорсезе зміг би передати все найточніше, драматичніше та з найкращим музичним супроводом", - ділиться думкою один із коментаторів.

Інший користувач попросив додати до варіантів Веса Андерсона, режисера ліричних абсурдистських стрічок із дуже пізнаваним візуальним стилем.

Знайшлись і ті, хто вбачає президентство Трампа достойним нової стрічки від режисера "Трансформерів" Майкла Бея.

"Лише уявіть скільки він зекономить на сценах ядерної війни!", - пише один із коментаторів.

Як відомо, президентство Дональда Трампа затьмарене розслідуванням втручання Росії у президентські вибори у США 2016-го року. При цьому розвідка США офіційно дотримується думки, що росіяни втручались у вибори з метою дискредитувати Гілларі Клінтон та сприяти перемозі Трампа. Відкритим лишається лише питання, чи координував штаб Трампа свої дії із офіційною Москвою.

Не забудьте режисера Стівена Содерберґа (стрічка "Трафік"). Він майстер багатьох сюжетних ліній та знаходить цікаве у просторі між комедією та драмою

У самого Трампа ці звинувачення відкидають та заявляють, що закиди у змові виходять від Демократичної партії США, яка зацікавлена у применшенні успіху Трампа на виборах та дискредитації здобутків його президентства.

Складність ситуації навколо Трампа та Росії підштовхнула деяких коментаторів запропонувати режисерів, здатних передати неймовірну плутанину реальних зв'язків та непідтверджених закидів.

"Не забудьте режисера Стівена Содерберґа. Він майстер багатьох сюжетних ліній та знаходить цікаве у просторі між комедією та драмою".

Хай знімає Спілберґ. Це гарантує геппі-енд

Содерберґ відомий за кримінальним трилером "Трафік".

Між тим знайшлись і ті, хто хоче не драматичного кіно, а геппі-енду у реальній американській політичній драмі.

"Хай знімає Спілберґ. Це гарантує геппі-енд", - твітує кіно-критик Марк Ласалль.

А кого хотіли би бачити режисером стрічки про Трампа Ви? Розкажіть у коментарях!

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