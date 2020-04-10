Трамп заявив, що стратегія боротьби з коронавірусом працює, але головний хірург США не вірить, що Америка буде готова відкритись 1-го травня

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що робоча група Білого дому по коронавірусу бачить «явні ознаки того, що наша агресивна стратегія» боротьби з поширенням інфекції у США працює - число нових випадків зараження і госпіталізацій вперше за довгий час почало знижуватися. Президент заявив про це у ході щоденного брифінгу в Білому домі.

Ми у відмінній формі в усіх відношеннях. Ми у відмінній формі з апаратами ШВЛ, ми у відмінній формі із засобами захисту ...

Основна модель розвитку епідемії, скоригована з урахуванням змін у ситуації, передбачає, що в результаті спалаху коронавірусу у США загине менше 100 тисяч чоловік - саме ця цифра раніше фігурувала у прогнозах Білого дому. Трамп припустив, що країна наближається до пікового рівня заражень, після якого кількість випадків передачі інфекції і госпіталізацій піде на спад.

Існують ознаки того, що соціальне дистанціювання і ізоляція людей працюють і країні вдалося переломити ситуацію.

«Ми у відмінній формі в усіх відношеннях. Ми у відмінній формі з апаратами ШВЛ, ми у відмінній формі із засобами захисту ... Але в даний час ми не отримуємо жодних дзвінків від губернаторів (з проханням про додаткову допомогу - прим. ГА)», - підкреслив президент.

Між тим головний хірург США Джером Адамс у п'ятницю заявив, що більша частина США не буде готова до повернення до звичайного режиму роботи 1-го травня.

"Більшість країни не буде готова (до повернення до звичайного режиму роботи - прим. ГА), чесно кажучи", - заявив Адамс, "але частина буде. Так ми і відкриємо країну, крок за кроком, орієнтуючись на дані".

Так ми і відкриємо країну, крок за кроком, орієнтуючись на дані

Доктор Дебора Біркс, координатор робочої групи Білого дому щодо коронавірусу, заявила, що у Нью-Йорку вдалося почати вирівнювати криву захворюваності, як це вже вдалося зробити владі Італії.

Влада вказує на зниження частоти госпіталізацій і необхідності інтенсивної терапії в Нью-Йорку - за словами Біркс, це говорить, що заходи соціального дистанціювання себе виправдовують. Як повідомила Біркс, нові випадки зараження поки що ростуть в Бостоні і Чикаго, проте темпи їх зростання, схоже, стабілізуються.

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