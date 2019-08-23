"Без Китаю було би значно краще". Трамп написав про "сотні тисяч" американців, які гинуть через опіоїд з Китаю

Президент написав, що "наказує" китайським компаніям розпочати пошук альтернатив Китаю, включно з перенесенням виробництва до США

У п'ятницю президент США закликав американські компанії шукати альтернативи Китаю та переносити свої виробництва до Сполучених штатів. Заява прозвучала у відповідь на рішення Китаю запровадити нові тарифи на товари із США загальною вартістю 75 мільярдів доларів. Між США та Пекіном точиться торговельна війна.

Президент США Дональд Трамп раніше поклав на своїх попередників відповідальність за торговельний дисбаланс між Америкою та Китаєм і заявив, що попередні президенти мали не допустити нинішньої ситуації. Себе ж Трамп назвав "обраним" для того, щоб протистояти Китаю у сфері торгівлі.

У серії твітів президент США, серед іншого, заявив, що Сполученим штатам було би значно краще без Китаю, заявив про вкрадені у США кошти, інтелектуальну власність та ін.

Я наказую нашим перевізникам, включно із компаніями Fed Ex, Amazon, UPS та Поштовою службою США шукати та припиняти будь-які поставки фентанілу з Китаю

"Наша країна, по-дурному, віддала Китаю трильйони доларів протягом багатьох років. Вони крали інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів щороку, і хочуть щоб це тривало. Я цього не дозволю! На не потрібен Китай і, чесно кажучи, було би значно краще без них. Величезні кошти отримані, або вкрадені Китаєм у США, рік за роком, протягом десятків років. Це має припинитись і буде припинено", - відзначив Трамп.

Президент США також написав, що "наказує" китайським компаніям розпочати пошук альтернатив Китаю, включно з перенесенням виробництва до США.

Фондові ринки відреагували помітним падінням на заяви Трампа.

Президент США, як видається, також поклав на Китай відповідальність за загибель тисяч американців внаслідок опіоїдної кризи, яка є причиною значної смертності у Сполучених штатах.

"Я наказую нашим перевізникам, включно із компаніями Fed Ex, Amazon, UPS та Поштовою службою США шукати та припиняти будь-які поставки фентанілу з Китаю та будь-якого іншого місця. Фентаніл вбиває 100 000 американців щороку. Президент Сі Цзіньпін обіцяв, що це буде припинено - цього не відбулося", - заявив президент США.

Раніше 21-го серпня Білий дім оголосив про низку заходів для протидії транспортуванню фентанілу та синтетичних опіоїдів та залучення приватних компаній до даного процесу. Білий дім також вказав на осіб та організації у Китаї, які несуть відповідальність за постачання небезпечних речовин до США.

Лише за минулий рік федеральні агенти вилучили достатньо фентанілу, щоб вбити кожного американського чоловіка, жінку та дитину 4 рази

"Лише за минулий рік федеральні агенти вилучили достатньо фентанілу, щоб вбити кожного американського чоловіка, жінку та дитину 4 рази. Хоча вперше за 30 років скорочується кількість смертей внаслідок передозування, хвиля фентанілу накриває США: потерпають села, міста, передмістя" - заявила старша радниця Білого дому Келіенн Конуей, - "Сьогоднішні заходи щодо наркоторговців у Китаї завадять наркоторговцям з інших країн отруювати наших дітей та громади".

Між тим Дональд Трамп наголосив у своїх твітах, що економіка США значно випереджає китайську.

"Так все і залишиться", - відзначив Трамп.

Водночас Трамп пообіцяв пізніше відповісти на оголошені Китаєм тарифи щодо американських товарів.

Чимало оглядачів поставили під сумнів здатність президента США "наказувати" приватним компаніям. Озвучена Трампом кількість жертв фентанілу також викликала заперечення.

"Кожен, хто має сумніви, що Трамп схильний до автократичності, має поглянути на його сьогоднішні твіти щодо Китаю. Тепер він "наказує" компаніям. Думаю, що республіканці у Палаті представників та Сенаті вважають це нормальним", - твітує колумніст видання The Washington Post Юджин Робінсон.

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