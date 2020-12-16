Сусіди Трампа у штаті Флорида просять місцеву владу не дозволяти президенту постійне проживання в Мар-а-Лаго - Washington Post

Сусіди маєтку президента Дональда Трампа у штаті Флорида звернулись до влади міста Палм Біч з проханням нагадати родині Трампа, що вони за контрактом не можуть перетворити маєток на місце постійного проживання. Лист, який мешканці міста надіслали до міськради, потрапив до рук журналістів, повідомляє видання The Hill з посчиланням на Washington Post.

1993 року Дональд Трамп підписав з містом угоду, за якою маєток Мар-а-Лаго юридично перетворили у приватний клуб. За цим документом Трамп надав права на забудову на території клубу Національному трасту за збереження історії і відмовився від використання маєтку “з будь-якою іншою метою, окрім клубу”.

Ця угода забороняє членам клубу проживати в цьому приміщенні більше 21 дня в рік, або більше, ніж 7 днів підряд.

То ж тепер, коли Дональд Трамп закінчує президентську каденцію, сусіди маєтку попросили владу міста попередити президента, щоб він не переїжджав на постійне проживання в Мар-а-Лаго, щоб “уникнути незручної ситуації” у випадку, якщо доведеться його попросити залишити маєток.

“Місто Палм Біч має багато чудових будинків на продаж, ми переконані, що президент Трамп знайде той, який задовольнить його потреби”, - йдеться у листі, який цитує видання The Hill.

За даними видання Washington Post, раніше сусіди маєтку Мар-а-Лаго неодноразово скаржились через затори в їхньому районі під час візиту президента на Флориду.

“Легально немає жодного варіанту, за яким він міг би використовувати цю нерухомість і в якості будинку, і як клубу”, - цитує видання Washington Post мешканця Палм Біч Гленна Заяца, який не є підписантом листа від сусідів.

Під час президентства Дональд Трамп змінив офіційне місце проживання з Нью-Йорка на Флориду.

Американські ЗМІ підрахували, що на час президентського терміну Дональд Трамп відвідував приватний клуб "Мар-а-Лаго" щонайменше 30 разів і провів там принаймні 130 днів.

Білий дім та мер Палм Біч поки не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

Дивіться також: Як у США розподілятимуть вакцину від COVID-19?