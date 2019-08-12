Білий дім обмежує легальну міграцію до США

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила указ, що може різко скоротити кількість легальних мігрантів до США, спрощуючи відмову у "зелених картках" та візах. Нові правила набудуть чинності через 60 днів після їхньої появи у Федеральному реєстрі у вівторок, 13 серпня. На 837 сторінках документу вміщені правила для шукачів права легально залишитись в Америці. Зокрема, одне з правил зобов'язує емігрантів бути фінансово спроможними забезпечити своє життя. А отже, пише CNN, це зменшує шанси отримати право на проживання у Сполучених Штатах вихідцям з інших країн із невисокими статками.

Зараз, кажуть експерти, міграційні служби можуть брати до уваги фінансовий стан, здоров'я, освіту, навички, сімейний стан і вік позивачів, але лише незначній кількості людей відмовляють з цих причин.

Тепер, пише Politico, візові офіцери зможуть легше відмовляти заявникам, якщо вони отримували фінансову допомогу від держави, або можуть потребувати її у майбутньому. Йдеться, зокрема, про продуктові талони, державне медичне страхування Medicaid та допомогу із житлом. У зоні ризику відмови опиняться малозабезпечені родини та люди із неповною освітою, адже вони, за оцінками уряду, з високою вірогідністю зможуть претендувати на допомогу держави.

Консервативні групи у Вашингтоні привітали рішення Білого дому як таке, що "обмежить імміграцію колом самодостатніх іноземців, які не виснаживатимуть національні ресурси".

Ліберальні сили критикують рішення, заявляючи, що під ударом опиняться, передусім, діти шукачів притулку, яким необхідна допомога у харчуванні чи медичному страхуванні, а також "навіть іммігрантів, які важко працюють, однак все одно потребують незначної, або тимчасової допомоги від держави".

Після того, як у жовтні 2018 року адміністрація Білого дому оголосила про плани прийняти ці міграційні правила, федеральні установи по всій країні зафіксували зменшення кількості заяв на отримання програм допомоги, зокрема, для харчування дітей і вагітних жінок.

Водночас, за американськими законами, нелегальні мігранти, тобто люди, що потрапили до США незаконно, не можуть претендувати на отримання "зелених карток" та у подальшому громадянства.

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