Трамп першим з президентів-республіканців віддав шану Місяцю гордості ЛГБТ

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю вперше за час президенства віддав шану проведенню Місяця гордості ЛГБТ. Як відзначає NBC News, вчинок голови держави також став першим для президента-республіканця з часу заснування Місяця гордості ЛГБТ у 1999-му році президентом-демократом Білом Клінтоном.

"У час коли ми святкуємо Місяць гордості ЛГБТ та відзначаємо надзвичайний внесок ЛГБТ людей у нашу велику країну, давайте виявимо солідарність з багатьма ЛГБТ людьми, які живуть у десятках країн у цілому світі, де карають, ув'язнюють, чи навіть страчають людей через їх сексуальну орієнтацію", - відзначив президент США.

Дональд Трамп також нагадав, що його адміністрація у лютому ініціювала глобальну кампанію за декриміналізацію гомосексуальності та запросив усі країни світу приєднатись до неї.

У ході виборчої кампанії 2016-го року Дональд Трамп першим з кандидатів-республіканців звернувся до ЛГБТ спільноти, коли згадав розстріл відвідувачів гей-клубу у штаті Орландо, який скоїв екстреміст пов'язаний із терористичним угрупуванням ІДІЛ.

"Як ваш президент, я зроблю все у моїх силах, щоб захистити ЛГБТ громадян від насильства та утисків цієї ненависницької, іноземної ідеології", – відзначив тоді Трамп.

У ході виборчої кампанії Дональд Трамп також заявляв, що політика Гілларі Клінтон щодо міграції обернеться прибуттям до США осіб, які "загрожуватимуть свободам та вірі" геїв. Трамп обіцяв боротись за представників ЛГБТ спільноти.

Між тим, як відзначають критики Трампа, Адміністрація 45-го Президента США пішла на обмеження раніше затверджених прав ЛГБТ, наприклад, у питанні служби трансгендерів у збройних силах.

Існує значний, і він зростає далі, розрив між самозваними лідерами ЛГБТ у Вашингтоні та звичайними ЛГБТ американцями. Президент Трамп правильно робить, що опікується звичайними людьми

Як повідомляють NBC News, у лютому США ініцювали глобальну кампанію за декриміналізацію гомосексуальності у десятках країн світу де бути геєм протизаконно. Кампанію очолює посол США у Німеччині Річард Гренелл (Richard Grenell). Повідомлялось, що кампанія ймовірно співпрацюватиме з ООН, ЄС та ОБСЄ та країнами, які сприяють правам ЛГБТ.

Гренелл неодноразово виступав на підтримку Трампа на тлі критики на його адресу з боку лідерів ЛГБТ організацій у США.

"Існує значний, і він зростає далі, розрив між самозваними лідерами ЛГБТ у Вашингтоні та звичайними ЛГБТ американцями. Президент Трамп правильно робить, що опікується звичайними людьми", – твітував Гренелл у березні.

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