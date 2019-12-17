Лист Трампа з приводу імпічменту: демократи оголосили "відкриту війну" американській демократії

Президент США Дональд Трамп у вівторок направив відкритий лист спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, висловивши протест з приводу процесу імпічменту. Президент вважає, що демократи «оголосили відкриту війну американській демократії», намагаючись усунути його від влади. Текст листа опублікований на сайті Білого дому.

Спроби демократів відсторонити Трампа від влади - «незаконна спроба ... державного перевороту», і організатори імпічменту, на думку президента, зазнають поразки у день виборів.

Трамп висловив думку, що статті імпічменту, висунуті проти нього Юридичним комітетом, не відповідають будь-яким стандартам теорії і тлумачення Конституції та юриспруденції

«Цей імпічмент є безпрецедентним і антиконституційним зловживанням владою з боку законодавців-демократів, яке не має аналогів у майже 250-річній історії американського законодавства», - пише президент. Трамп висловив думку, що статті імпічменту, висунуті проти нього Юридичним комітетом, не відповідають будь-яким стандартам теорії і тлумачення Конституції та юриспруденції.

У пред'явлених статтях імпічменту відсутні «будь-які злочини, правопорушення або будь-які інші проступки», вважає Трамп.

«Продовжуючи свій недійсний імпічмент, ви порушуєте клятви дані вами при вступі на посаду, ви порушуєте свою вірність Конституції і оголошуєте відкриту війну американській демократії», - йдеться у листі.

Голосування про затвердження статей імпічменту має відбутися в Палаті представників у середу, 18 грудня.

Дивіться також: В. о. посла США в Україні Вілям Тейлор має залишити посаду і 2-го січня повернутися у Вашингтон – NBC