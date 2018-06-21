Трамп порадив підстригтись протестувальнику із "пучком" на голові

Це був чоловік, чи жінка? Бо йому стрижка потрібна ще більше, ніж мені

Під час виступу у штаті Міннесота, президент США висміяв одного із протестувальників, сказавши, що через його зачіску не може розібратись, чи перед ним чоловік, чи жінка. До того ж, президент прокоментував і власну зачіску, яка неодноразово ставала предметом кпинів його критиків.

"Це був чоловік, чи жінка? Бо йому стрижка потрібна ще більше, ніж мені", - сказав Трамп навздогін чоловіку, якого виводили з арени на вимогу президента США.

Текст на плакаті в руках у чоловіка промовляв "Хто такий Джеффрі Епстін?

Чоловік, який розгнівав Трампа, тримав у руках плакат із фото Дональда Трампа поруч із Джеффрі Епстіном, американським багатієм, сексуальним злочинцем, якого було засуджено у 2008-му році.

Текст на плакаті в руках у чоловіка промовляв "Хто такий Джеффрі Епстін?"

Епстіну інкримінували використання неповнолітніх, як проституток. Авторитетне видання The Guardian писало, що ФБР отримало нарахувало 40 жертв Епстіна. Джеффрі Епстін свого часу був близьким до низки впливових осіб, включно із Біллом Клінтоном, Кевіном Спейсі, Дональдом Трампом та ін. Епстіну закидали утримання персонального гарему із неповнолітніх, доступ до якого буцімто мали його впливові друзі. Ці закиди не розглядались судом.

Волосся протестувальника, який тримав плакат, було прибране у т.з. "пучок" (man bun - прим. ГА), про який і вирішив говорити президент США. Коли протестувальника ескортували з мітингу, люди почали скандували патріотичні гасла на підтримку президента.

Президент порадив чоловіку іти "додому, до матусі". Трамп неодноразово принижував своїх політичних опонентів та критиків, чимало з яких також не гребують лайкою на його та його родину адресу. Нерідкими є і погрози, або ж побажання насильства на адресу родини президента США з боку його критиків.

Мітинг прихильників Трампа у місті Дулут, штаті Міннесота зібрав тисячі людей, які вистояли у черзі, щоб побачити президента США. Повідомлялось, що ще тисячі не змоги потрапити на зібрання.

За даними опитувань громадської думки, президент США зберігає надзвичайну популярність серед виборців-республіканців , які вважають його позицію більш репрезентативною щодо себе, ніж позицію законодавців-членів Республіканської партії. Загалом, підтримка президента у США є меншою за 50%, але знаходиться на найвищому рівні за час його перебування при владі.

Як повідомляє канал Fox News, у суспільстві спостерігається також високий оптимізм американців щодо стану економіки, попри загальний осуд рішень президента щодо питань імміграції, свідчать дані опитувань громадської думки.

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