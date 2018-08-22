Президент США відзначив "хороброго" Манафорта, який не став "вигадувати"

Президент США Дональд Трамп заявив, що відчуває повагу до "хороброго чоловіка" Пола Манафорта і назвав розслідування, яке вилилося у звинувачення проти нього "полюванням на відьом". Відповідні заяви Дональд Трамп зробив у середу у Twitter.

"Дуже співчуваю Полу Манафорту та його прекрасній родині. Наше "правосуддя", серед іншого, відкопало справу 12-річної давнини, надзвичайно натиснуло на нього, але на відміну від Майкла Коена (персональний адвокат Трампа днями визнав вину в ухилянні від податків та порушенні законодавства щодо фінансування виборів, при чому останнє може потенційно нести загрозу Трампу - прим. ГА), він не "зламався" - відмовився робити вигадки, щоб отримати "поблажки" від прокурорів. Надзвичайна повага до хороброго чоловіка!", - відзначив президента США у Twitter.

Напередодні присяжні у штаті Вірджинія визнали Пола Манафорта винним за 10-ма із 18 висунутих проти нього звинувачень. Йому можуть загрожувати десятки років в'язниці. За іншими пунктами звинувачень присяжні не дійшли згоди.

Президент США також відзначив, що присяжні не досягнули згоди за значною кількістю звинувачень проти Манафорта.

"За значною кількість звинувачень, а саме 10-ма, у справі не було ухвалено рішення. Полювання на відьом!", - заявив Трамп.

Президент США також відзначив, що порушення законодавства щодо фінансування виборів у якому зізнався Коен і яке очевидно стосується його роботи із Трампом, не виходить за межі того, що вчинив попередник Трампа Барак Обама. При цьому Трамп не вказав деталей порушень з боку Обами, на які посилається.

"Майкл Коен визнав вину за 2-ма пунктами звинувачень про фінансування виборів, які не є злочином. Президент Обама мав велике порушення щодо фінансування виборів і це вирішили без проблем", - написав Трамп.

Коен визнав себе винним, серед іншого, у тому, що організовував виплати за мовчання жінок, які напередодні виборів твердили, що мали сексуальні відносини із Дональдом Трампом. Критики спеціального прокурора США Роберта Мюллера відзначають, що дана справа (буцімто порушення законодавства про фінансування виборів - прим. ГА) не може призвести до імпічменту, але добре ілюструє упередженість прокурорів.

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