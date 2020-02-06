Трамп розкритикував демократів у ході виступу на Національному молитовному сніданку

У четвер президент США Дональд Трамп виступив на Національному молитовному сніданку у Вашингтоні.

У Національному молитовному сніданку беруть участь законодавці - як християни, так і представники інших релігій. Мета заходу - розвиток міжконфесійного діалогу та зближення духовних традицій.

Виступаючи на молитовному сніданку, Трамп піддав критиці демократів, які ініціювали процес імпічменту, і назвав їх «нечесними і корумпованими», а також звинуватив деяких своїх політичних опонентів у використанні релігії з метою виправдати неправильні дії.

«Як усім відомо, моїй родині, нашій великій країні і вашому президенту довелося пережити страшне випробування з вини деяких дуже нечесних і корумпованих людей», - заявив Трамп після довгих оплесків.

«Вони зробили все можливе, щоб знищити нас, і тим самим завдали серйозної шкоди нашій країні. Вони знають, що їхні дії неправильні, але ставлять себе набагато вище нашої великої країни», - додав президент.

«Мені не подобаються люди, які використовують віру у якості виправдання вчинків, неправильність яких вони самі усвідомлюють. І мені не подобаються люди, які говорять, що моляться за вас, знаючи, що це не так», - сказав президент.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі, яка сповідує католицизм, у грудні сказала, що не ненавидить Трампа і молиться за нього. Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який є мормоном, послався на релігійні переконання, пояснюючи своє рішення проголосувати за визнання Трампа винним в зловживанні владними повноваженнями. Крім Ромні, ніхто з сенаторів за обвинувальний вирок не голосував.

Серед учасників молитовного сніданку, віце-президент Майк Пенс і його дружина Карен Пенс, держсекретар Майк Помпео, міністр оборони Марк Еспер, міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт, міністр праці Юджин Скаліа, міністр охорони здоров'я Алекс Азар і міністр освіти Бетсі Девос. У сніданку беруть участь представники законодавчої влади - спікер Палати представників Ненсі Пелосі, глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті і ряд інших членів Конгресу.

У заході беруть участь священнослужителі різних конфесій, а також керівники деяких держав.