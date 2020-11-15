Трамп написав у «Твіттері» про перемогу Байдена

Президент США Дональд Трамп в неділю вперше публічно визнав, що його політичний опонент - демократ Джо Байден переміг на президентських виборах 3 листопада. При цьому президент США повторив непідтверджену заяву, що результати голосування були сфальсифіковані.

«Він переміг, тому що вибори були підтасовані», - написав Трамп в «Твіттері», не згадавши, втім, імені Байдена.

«Підтасовані вибори! Ми переможемо!" - написав президент Дональд Трамп пізніше.

«Він виграв тільки в очах ФЕЙКОВИХ НОВИННИХ ЗМІ. Я не поступаюся нічим! Нам належить пройти довгий шлях. Це були підтасовані вибори! » - додав Трамп.

Компанія Twitter позначила ці дописи президента Трампа застереженням: «Це твердження щодо фальсифікації виборів є спірним».

Байдена назвали переможцем виборів 7 листопада усі найбільші американські ЗМІ.

Передвиборний штаб Дональда Трампа і деякі законодавці від Республіканської партії намагалися відстояти свою правоту в суді в низці штатів, але їхні позови, в основному, були відхилені або не прийняті до розгляду.

Президент США також загальмував традиційну урядову процедуру підготовки до приходу нової президентської адміністрації, що, за заявами демократів і деяких республіканців, може мати серйозні наслідки для національної безпеки.

Тим часом обраний президент Джо Байден і обрана віце-президентка Камала Гарріс продовжують роботу, пов'язану з перехідним періодом, включаючи брифінги на тему епідемії COVID-19. Протягом кількох останніх днів Байден розглядає кандидатури для формування свого кабінету. Очікується, що в неділю він приватно зустрінеться зі своїми радниками.

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