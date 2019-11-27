Визнання мексиканських картелів терористичними організаціями не вирішить проблему - експерти

У листопаді після того, як на півночі Мексики було вбито дев'ятьох американських громадян, Дональд Трамп пообіцяв Мексиці допомогу «у веденні війни проти наркокартелів» для того, «щоб стерти їх з лиця землі».

Днями в інтерв'ю консервативному журналісту Біллу О'Райлі Дональд Трамп заявив, що можливо, підпише указ, за яким наркокартелі будуть вважатися терористичними угрупованнями.

Якщо те чи інше угрупування визнається терористичною, громадяни США не мають права надавати підтримку цій організації, а її члени не можуть в'їжджати до США і підлягають депортації

«Вони будуть оголошені терористами. Я працював над цим в останні 90 днів », - заявив Трамп.

Якщо те чи інше угрупування визнається терористичною, громадяни США не мають права надавати підтримку цій організації, а її члени не можуть в'їжджати до США і підлягають депортації. Фінансові організації можуть блокувати кошти за підозрою в причетності учасників транзакцій до терористичної діяльності.

Джозеф Фітсанакіс (Joseph Fitsanakis), професор університету Coastal Carolina, скептично ставиться до ідеї президента і вважає, що визнання наркокартелів терористичними угрупованнями не принесе бажаних результатів.

«Немає сумніву, що наркокартелі тероризують населення. Однак у технічному сенсі слова «терористична група» це визначення для груп, у яких є політична мотивація для своєї діяльності. Іншими словами, група, яка має конкретний маніфест, конкретну політичну мету. Такі групи використовують насильство для нав'язування своїх поглядів суспільству або уряду. Я не бачу цього у випадку з картелями, у яких є тільки фінансова мета. Іншими словами, люди стають членами картелів, займаються незаконною торгівлею наркотиками не з політичних причин, не тому що вони хочуть змінити суспільство відповідно до якихось політичних або релігійних поглядів, а через міркувань наживи. Тому я не розумію, як картелі можна віднести до терористичних угруповань », - зазначає Фітсанакіс.

«Терористична група» це визначення для груп, у яких є політична мотивація для своєї діяльності. Іншими словами, група, яка має конкретний маніфест, конкретну політичну мету

Згідно з липневою доповіддю дослідницької служби Конгресу, з 2012 по 2018 роки Митно-прикордонною службою США було вилучено 176 тонн кокаїну, 121 тонна метамфетаміну та понад 6 тисяч тонн марихуани.

Олександр Краутер (Alexander Crowther) - професор Міжнародного Університету штату Флориди - підкреслює, що проблема з потоком наркотиків пов'язана з американцями, яки їх купують.

«Це хороший знак, що президент Трамп хоче визнати картелі терористичними організаціями. Однак з огляду на той факт, що американці, які купляють наркотики, фактично виступають спонсорами тих, кого хочуть визнати терористичними організаціями, такий указ президента буде мати обмежені можливості. Тероризм - це техніка, інструмент. Картелі не роблять спроб змінити політичну систему. Вони тероризують громадян Мексики і уряд, щоб мати простір для своєї діяльності - заробляння грошей », - зазначив він.

Краутер додає, що у разі визнання наркокартелів терористичними організаціями істотних наслідків для їх діяльності не буде.

«Наркокартелі фізично знаходяться у Мексиці. США не можуть полювати на них там. У них багато ресурсів, у них багато вогнепальної зброї. Ви не можете дістатися до них так, як ви добираєтеся до терористів. Один з найдієвіших спосіб боротьби з тероризмом - стежити за грошима. Це те, чим займається Міністерство фінансів США. Нам поки не вдалося цього зробити, тому 20 однодоларова банкнота в чиїйсь руці, отримана від продажу наркотиків, перетворюється у сумку з грошима в районі мексиканської Сіналоа. Ми поки не змогли нічого зробити з цими грошима. Визнання картелю терористичною організацією нічого не змінить в цьому питанні», - констатує експерт.

Як і у випадку з імміграцією, неможна вирішити проблему насильства з боку картелів, якщо у людей не буде іншого джерела доходу

Аналітики вважають, що США повинні діяти інакше - сприяти розвитку мексиканської економіки, яка дозволить поліпшити соціальну ситуацію.

«Як і у випадку з імміграцією, неможна вирішити проблему насильства з боку картелів, якщо у людей не буде іншого джерела доходу. США необхідно спочатку стабілізувати політико-економічну ситуацію у Мексиці, перш ніж вирішувати проблему з картелями. Цей підхід повинен бути використаний не тільки у Мексиці, але і у Центральній Америці. Це єдиний, на мій погляд посіб вирішити проблему у довгостроковій перспективі, щоб у громадян Мексики, Гондурасу або Гватемали не було причин працювати на картелі, щоб мати можливість заробляти на життя і зводити кінці з кінцями », - підкреслює Краутер.

Зазначає він і інше: необхідно також розглянути варіанти вирішення проблеми з оборотом наркотиків всередині самих США.

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