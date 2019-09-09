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Україна

Трамп: Я би приєднався до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде потрібно їх учасникам

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Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно учасникам переговорів. Про це президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні у вівторок, відповідаючи на питання журналіста Української служби "Голосу Америки" про те, чи мали б США долучитись до переговорів щодо миру в Україні, приєднатись до Німеччини, Франції, України та Росії на переговорах у Нормандському форматі.

"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією та Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я долучився, я би долучився, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія", - заявив Дональд Трамп.

У суботу президент США привітав обмін полоненими між Росією та Україною у Twitter.

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