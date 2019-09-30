Більшість американців невдоволені політикою Трампа у сфері міжрасових взаємин

Переважна більшість афроамериканців і латиноамериканців вважають, що дії Дональда Трампа в якості президента США несприятливо позначилися на їхньому становищі, а близько двох третин населення в цілому не схвалює те, як президент веде себе у питаннях, пов'язаних з міжрасовими відносинами. Про це свідчить нове опитування, проведене центром NORC на замовлення Associated Press.

Згідно з результатами опитування, близько половини американців вважають, що дії Трампа негативно позначаються на афроамериканцях, мусульманах і жінках, а трохи більше половини респондентів відзначає негативні наслідки і для латиноамериканців.

У расових питаннях рейтинг схвалення Трампа становить 33 відсотки. Для порівняння, його економічну політику схвалюють близько половини респондентів. Президентство Трампа в цілому схвально оцінюють 4 з 10 американців.

Серед чорношкірого населення США лише 4 відсотки респондентів вважають, що дії Трампа позитивно позначаються на житті афроамериканців, тоді як 81 відсоток відзначають, що через нього їх становище погіршилося. Приблизно стільки ж афроамериканців вважають, що політика Трампа несприятлива для латиноамериканців, мусульман і жінок.

67 відсотків латиноамериканців вважають, що політика Трампа в цілому несприятливо впливає на латиноамериканське населення, тоді як 19 відсотків вважають, що сприятливо. Більшість латиноамериканців також бачать негативні наслідки для афроамериканців, мусульман і жінок.

Серед білих американців близько третини вважають, що дії Трампа позитивно впливають на афроамериканців, латиноамериканців і жінок, а близько чверті вважають, що вони сприятливі для мусульман. 47 відсотків респондентів вважають, що політика Трампа негативно позначається на латиноамериканцях, 44 відсотки бачать несприятливі наслідки для мусульман, 39 відсотків - для жінок і афроамериканців.

Серед республіканців 6 із 10 респондентів вважають, що політика Трампа сприятлива для жінок, латиноамериканців і афроамериканців, 4 з 10 вважають її сприятливою для мусульман. Не більше 2 з 10 республіканців відзначили, що дії Трампа негативно позначаються на будь-який зі згаданих груп.Кількість республіканців, які позитивно оцінюють вплив Трампа на згадані групи, збільшилася в порівнянні з опитуванням AP-NORC, що проводилися в лютому 2018 року. В опитуванні, яке проводилося з 20 по 23 вересня, брали участь 1286 дорослих.

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