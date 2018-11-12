Трамп: Союзники США мають платити за захист, який надає Америка

Президент США Дональд Трамп закликав країни, військовий захист яких здійснюють американські військові, належно платити Сполученим Штатам. Відповідну заяву Трамп зробив у понеділок у серії повідомлень у Twitter.

Ми оплачуємо значну частину оборонних витрат інших країн, платимо сотні мільярдів доларів за "привілей" надалі додатково втратити сотні мільярдів доларів у торгівлі з тими ж країнами, які ми захищаємо

Заява Трампа пролунала після повернення із Франції, де лідер США разом з лідерами європейських союзників Америки брав участь у церемонії вшанування 100-річчя завершення Першої світової війни.

Президент США заявив, що Америка є жертвою несправедливих щодо США торговельних угод із країнами-союзниками, які завдають країні значних збитків, хоча Вашингтон витрачає значну частку власного бюджету на військовий захист союзників.

"Щойно повернувся із Франції, де чимало було досягнуто на зустрічах із світовими лідерами. Нелегко звертати увагу на той факт, що до США мають ставитись справедливо, чого не спостерігається, у питання торгівлі на військового співробітництва. Ми оплачуємо значну частину оборонних витрат інших країн, платимо сотні мільярдів доларів за "привілей" надалі додатково втратити сотні мільярдів доларів у торгівлі з тими ж країнами, які ми захищаємо", - відзначив президент США.

Настав час, щоб ці дуже багаті країни, або заплатили США за військовий захист, або захищали себе самі. Торгівля має бути вільною і справедливою

Тлом для заяви стали попередні заклики президента США до країн-членів НАТО негайно виконати зобов'язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП та надалі збільшити відсоток витрат на оборону до 4% ВВП. Як визнали у керівництві НАТО, позиція президента США сприяла реальному стрімкому збільшенню витрат на захист з боку країн-членів Альянсу.

"Я заявив, що так тривати не може. Дана ситуація є і завжди була шалено несправедливою по відношенню до США. На захист цих країн витрачаються величезні обсяги коштів, а ми отримуємо лише торговельний дефіцит та втрати. Настав час, щоб ці дуже багаті країни, або заплатили США за військовий захист, або захищали себе самі. Торгівля має бути вільною і справедливою", - відзначив президент США.

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