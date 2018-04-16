Трамп побачив гру в падінні курсу рубля

«Росія та Китай грають в гру валютної девальвації, а США продовжують піднімати відсоткові ставки. Це не прийнятно!», - зауважив Трамп у Twitter.

Аналітики ж пов'язують девальвацію рубля з новим раундом санкцій проти Росії, введеним з боку США, а також з очікуваннями запровадження подальших санкцій в зв’язку з ситуацією в Сирії. Перші угоди з доларом США в понеділок на Мосбіржі пройшли в діапазоні 62,4 – 62,2 рублів за долар, повідомляє агентство Інтерфакс.

«Рубль падає як камінь через уявлення про те, що США посилюють фінансову війну проти Росії, і Росія може постати перед свіжими санкціями від США за хімічну атаку в Сирії», - написав Голгер Жепіц, головний редактор видання Welt.

"Рубль слабшає, адже Росія очікує на свіжі санкції США через Сирію", - наголошує журналіст Bloomberg в Москві.

«Виглядає так, що санкції справді болючі. Рубль впав більше, ніж на 3% по відношенню до долара і ризики дефолту підстрибнули на більш, ніж 20% після того, як США ввели нові санкції проти пов’язаних з Кремлем мільярдерів. Тепер Франції залишилось закрити Лазуровий берег для російських олігархів і гра для Путіна буде скінчена», - зазначив Жепіц у Twitter 9 квітня.

Рубль коливався між здобутками і втратами в той час, як інвестори отримали оголошення нових санкцій, націлених на покарання Кремля за підтримку сирійського лідера Башара аль-Асада, наголошує Bloomberg

Минулого тижня, після введення найпотужніших санкцій США, курс рубля впав найбільше з 2015 року.

«Російські фінансові ринки залишаються надзвичайно нервовими і нестабільними – в короткостроковому фокусі щодо масштабу та риторики стосовно нових американських санкцій», - наголошують аналітики російської служби Societe Generale SA.

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