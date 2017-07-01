Чи питання озброєння України на порядку денному візиту Трампа до Польщі?

На думку експерта Стівена Бланка візит дасть президенту США виняткову можливість затвердити американське лідерство і продемонструвати велич Америки в дії

Запланований візит президента Трампа до Польщі наступного тижня є надзвичайною нагодою затвердити лідерство США та велич Америки. У Варшаві Трамп може підтвердити відданість США європейській безпеці, надавши Україні зброю, потрібну їй, щоб захистити себе від триваючої російської агресії.

Про це пише старший науковий співробітник американської Ради із закордонної політики Стівен Бланк у виданні The Wall Street Journal.

Порушення Росією Мінських угод щодня збільшуються як кількістю, так й інтенсивністю. Росія не тільки вже розташувала чотири армії на кордонах України, вона відбудувала Чорноморський флот, створила потужний недоступний район у Чорному морі, взялася за мілітаризацію українських енергетичних установ там і підготувала логістичну інфраструктуру для великої війни з Україною, включно з потенційними десантними операціями на Півдні. Вона будує ядерні бункери у Феодосії та Севастополі. Явно, що командування ЗС Росії не виключає можливості повномасштабної війни з Україною, підтримуваної дедалі частішими ядерними погрозами – пише Бланк.

За словами екперта, Володимир Путін уже вважає, що веде війну із Заходом, хоча постріли ще не звучали. Як інакше можна пояснити повторні обльоти російськими літаками повітряного простору Європи, зближення російських військових літаків та кораблів до повітряних та морських сил США та НАТО, спроб підірвати вибори у Фпанції, Німеччині та Нідераландах та масовані кампанії інформаційних війн в Європі, які збігаються з триваючими хакерськими атаками на американську політичну систему.

Хоча Путін інколи хвалить Трампа, його дії свідчать про те, що він з презирством ставиться до американського президента та рішучості США.

Стратегічні помилки адміністрації Обами ускладнили російську проблему. За візитом Трампа до Польщі уважно стежитимуть за ознакою його готовності захищати американську та європейську безпеку. Надання Україні зброї, з якою вона зможе протистояти російським загрозам, допоможе стримати російську агресію і посилити американське лідерство в НАТО.

Озброєнням України США дотримуватимуться принципам американської політики з часів Гаррі Трумена - підтримувати вільні народи проти агресії. Це посилить лідерство США і їх рішучість. Ба більше, це стане сигналом для всього світу і створить, як за політики Рональда Рейґана, реальну основу для майбутнього діалогу з Росією, позбавленої засобів здійснення агресії. Публічна демонстрація допомоги Україні також послабить напруженість всередині США. Завзяті критики Трампа будуть змушені віддати йому належне і визнати, що він протистоїть Росії і відстоює американські інтереси, - зазначає Стівен Бланк.

Але озброєння України і зміцнення НАТО - це ще не все. Конгрес повинен розширити і продовжити санкції, а також ухвалити законодавство про протидію інформаційній війні Росії. Мабуть, найефективнішим способом піднести ціну для Росії, це збільшення американського експорту енергоресурсів до Європи.

Путіну це все не сподобається. Його мета завжди була - сіяти хаос на Заході та послаблювати вплив НАТО на російських кордонах. Як це не парадоксально, він змушує Трампа відіграти більшу роль у Східній Європі, ніж того хоче американський президент. Якщо Путін почне скаржитися на такі дії, Трамп повинен просто і недвозначно дати йому знати, що у цьому винен сам російьский президент.

Перебуваючи у Варшаві, Трамп матиме рідкісну нагоду зробити правильне рішення і продемонструвати велич Америки в дії. Заради нашої та європейської свободи він не повинен втратити таку можливість, - зазначає Стівен Бланк у статті у виданні The Wall Street Journal.

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