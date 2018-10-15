Трамп визнав втручання Росії у вибори в США

Свою позицію щодо різних питань президент США Дональд Трамп висловив у неділю в розлогому інтерв’ю телеканалу CBS. Зокрема, він розповів про стосунки з Володимиром Путіним і чи вірить в особисту причетність президента Росії до спроби отруїти Скрипалів.

«Думаю, я з ним [Володимиром Путіним] дуже суворий. Ми мали особисту зустріч, лише віч-на-віч. Це була дуже непроста зустріч, але успішна», – наголосив Дональд Трамп.

Коли президента США запитали, чи вірить він, що Володимир Путін мав стосунок до вбивств і отруєнь, Трамп відповів:

«Напевно, так, але це сталося не в нашій країні».

Щодо російського втручання у вибори в США, президент зауважив:

«Вони втручались. Але так само й Китай. Китай більша проблема».

Ви дійсно думаєте, що я б звернувся до Росії, щоб вони допомогли мені виграти вибори?

На це ведуча поцікавилася, чи він відволікає увагу від російського питання, на що Трамп відповів:

«Я кажу, що це Росія, але й Китай також».

Коли президента запитали, чи він втручатиметься у розслідування спецпрокурора Мюллера, прозвучала наступна відповідь:

«Я нічого не обіцятиму. Але я не планую цього робити. Думаю, це розслідування дуже несправедливе, тому що не було ніякої змови. <…> Ви дійсно думаєте, що я б звернувся до Росії, щоб вони допомогли мені виграти вибори? Та про що ви. Вони б мені ніяк не допомогли. Звернутись до Росії… це сміховино».

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