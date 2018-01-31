Трамп оголосить "Американську мить", неприпустимість слабкості держави - подробиці промови президента США

Стали відомими деталі промови президента США Дональда Трампа про стан держави. Як повідомляє видання The Hill, Трамп виголосить про настання "нової американської миті" та закличе обидві партії разом працювати над вирішенням найбільших проблем країни.

"Це наша нова американська мить", - планує заявити Трамп за інформацією видання, - "Ніколи не було кращого часу, щоб розпочати втілювати американську мрію в життя".

Минуле навчило нас, що самовдоволення та поступки лише заохочують агресію та провокації. Я не повторю помилки минулих Адміністрацій через які ми опинились у цій небезпечній ситуації

Білий дім також поширив окремі цитати із майбутньої промови президента США.

"Разом ми будуємо безпечну, сильну та горду Америку. Ми хочемо, щоб кожен американець знав відчуття гордості чесно відпрацьованого дня; хочемо, щоб кожна дитина була у безпеці вдома вночі, і хочемо, щоб кожен громадянин пишався країною, яку ми любимо", - планує заявити Дональд Трамп.

Президент також приділить увагу своїм здобуткам: проведенню податкової реформи, дерегуляції економіки, пріоритетному сприянню розвитку традиційних джерел енергії, перегляду США низки міжнародних угод, успіхи у боротьбі із терористичним угрупуванням ІДІЛ та ін.

При цьому Дональд Трамп заявить про націленість на оновлення американської інфраструктури, проведення міграційної реформи та ін

Президент також заявить про прагнення посилити США настільки, щоб відвадити ворогів від будь-яких зазіхань та провокаційної поведінки.

"Минуле навчило нас, що самовдоволення та поступки лише заохочують агресію та провокації. Я не повторю помилки минулих Адміністрацій через які ми опинились у цій небезпечній ситуації", - заявить президент США.

Промову президента США про стан держави можна буде спостерігати наживо з Українським перекладом на сторінці Української служби "Голосу Америки" у Facebook. Початок виступу призначено на 4-ту ранку за київським часом.